康乃馨盛產價格暴跌 他提議改成「母親月」增銷售期

2018-05-12 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市是國內康乃馨重要產地，今年因為梅雨季晚來，天氣穩定，康乃馨盛產導致價格暴跌，只剩以往的2~3成，花農陷入賣一支虧一支的慘況。嘉義市長涂醒哲11日到港坪花卉區了解情形，並廣邀市府各局處和社福團體一同採購，幫助花農度過難關。但是本週日即為母親節，一旦過後康乃馨就更沒人買，嘉義市長涂醒哲表示，正因康乃馨銷售期太短，容易有滯銷問題，他建議將母親節改成「母親月」，讓整個5月都可以送康乃馨。

綜合媒體報導，涂醒哲昨上午與建設處長李國隆到港坪的花卉產銷班，了解康乃馨的產銷狀況。花農李建欣表示，今年適逢選舉年，並考量梅雨季恐造成花苞損失，因此從去年11月起便大量種植。不料今年梅雨季延期，康乃馨產量過剩，價格暴跌，只剩往年的2~3成，他更預估3~5成的康乃馨只能放棄採收，留在田裡當肥料。

對此，涂醒哲表示解決眼前當務之急的辦法，是由市府及公家單位協助促銷，讓各單位進行採購。他同時也指出，康乃馨容易滯銷是因為母親節過後就沒人買，銷售期太短，他建議把母親節擴大成「母親月」，每天都可以送花，讓整個5月都成為康乃馨的銷售月。不過有民眾認為市長「這提議也說得出來」，乾脆改成「母親年」算了。