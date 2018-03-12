雙北交通定期月票能「共卡」？ 北市交通局這樣說...

2018-03-12 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲及新北市長朱立倫今（12日）共同宣布，將於4月16日起推出1280元的公共運輸定期月票，消息一出立刻引起PTT網友熱議，但有網友質疑，這樣可能會產生「共用卡片」的情形。對此，北市交通局科長王煙筑表示，目前所推出的定期月票屬無記名方式，暫時無法防堵「共卡」。

1280元的雙北交通定期票在1個月內（30天），不限距離及次數，可搭乘台北捷運及雙北公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車），及租借YouBike前30分鐘免費的優惠（北市），將於13日起開放民眾購買。

對此，有網友在PTT八卦版以「捷運定期票還沒賣，就有人在想辦法投機？」為題PO文表示，「捷運定期票明天開賣，$1280感覺滿划算的，但都還沒開始賣就在網路上，看到有人在討論怎麼樣多人共用一張，『省還要更省，凹還要更凹』」。

許多網友見狀也留言，「價格過低本身就會出現套利空間不意外」、「台灣人排隊不算成本，這種成本倒是算的很精」、「關鍵就是要記名 不然問題很大」、「就台灣最美麗的風景，嘴上嫌最會，然後拼命鑽漏洞」、「已經有業者打算買一百張搭旅館住宿，標榜住一晚可免費借（搭）捷運」。

據《蘋果日報》報導，對此王煙筑表示，如果要發行記名式月票，就得使用到照片等等，整個程序會很繁複，但「革命要分階段來進行」，因此目前先推無記名卡，「共卡」的情形則暫時無法防堵。