03/05 各報重點新聞一覽

2018-03-05 06:31

自由時報

少子化衝擊 南亞技術學院賣地求生

少子化導致高教危機再爆！南亞技術學院擬出售中壢區精華校地，換購較低價校地，取得資金將作教職員離退之用，此案已經校務會議通過，可望成為全國大專換購校地首例，但也引發校內部分爭議，更凸顯私校因應少子化，求生作法屢創奇招。

詳見少子化衝擊 南亞技術學院賣地求生。

專訪退輔會主委談年改 「國防需求 軍人、公教須脫鉤」

蔡政府力推軍人年金改革，並採取與公教人員脫鉤的做法，相關年改內容則引發退伍軍人團體反彈及部分立委的質疑，新任退輔會主委邱國正接受本報專訪時指出，公教人員的退撫制度均已完成修法，軍人當然也要面對改革，但必須是一套全新且符合軍人職業特性的退撫制度，而軍人工作性質特殊，不同於公教人員，軍人退撫制度應以國家安全、國防需求為主要考量，必須與公教人員年金改革脫鉤。

詳見專訪退輔會主委談年改 「國防需求 軍人、公教須脫鉤」。

反制中國 美航母越戰後首訪越南

隸屬美國海軍第三艦隊的核動力航空母艦「卡爾文森號（USS Carl Vinson）」，預定五日抵達越南中部的峴港市，展開為期五天的訪問行程。這是自一九七五年越戰結束以來，美軍航艦首度訪問越南，被視為美、越兩國提升關係的重要一步，也是歷史性的軍事交流。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，這艘乘員達五千人的航艦來訪，表面上旨在增進美、越兩個昔日敵國間萌芽中的友誼，但檯面下顯然是將矛頭對準中國，以反制北京在南海構築人工島礁與軍事化的擴張行動。

詳見反制中國 美航母越戰後首訪越南。

蘋果日報

悲慘 婦病死 鼠啃食

人間悲劇！新竹巿一家低收入戶七口人都是身心障礙，靠每月補助及資源回收度日，家中環境髒亂，外婆病死家中，臉竟遭老鼠啃食，前天上午三個外孫目睹驚悚死狀，嚇到待在公園不敢回家；前天下午檢警相驗時，女兒全身僅剩一千餘元無力負擔後事，向檢察官痛哭跪求：「我不知道如何處理！」社會處介入處理後事，並協助三名年幼子女未來教養問題。

月領7萬遇詐 母子曾乞討

唐婦死亡遭老鼠啃食屍體悲劇令人不捨，郭家七口早被新竹巿列為低收入戶，每月有七萬餘元補助，但不良人士覬覦補助款藉機接近兩個精障兒，帶去吃喝玩樂騙錢，郭家還因錢花光，曾帶著三個年幼孩子乞討，甚至變賣慈善團體捐贈的白米。

聯合報

「選舉年 國土災難的開始」 這次環團為何而怒...

為抑制山坡地過度開發利用，農委會訂定山坡地開發利用回饋金辦法，但多個縣市認為此舉會影響廠商投資、建商推案，遲未實施 ；農委會終抵抗不了「壓力」，去年底修法「放寬」，增列免繳回饋金條件，廠商、建商歡呼稱慶，但環團憂心山坡地農舍濫建恐死灰復燃，選舉年政府給糖吃，山坡地大鬆綁 ，恐造成山坡地開發氾濫。

社民黨通過組聯合政府 梅克爾4連任確定

德國社民黨四日投票通過與總理梅克爾領導的保守派組成聯合政府，讓近六個月組不成新政府的僵局畫句點。被公認是歐洲實質領導人的梅克爾也獲得另一個四年總理任期，將是她第四個總理任期。梅克爾四日說，「為了德國的福祉」，她將和社民黨充分合作。

中國時報

台北果菜市場20天休市11天 菜價崩跌

台北農產運銷公司農曆春節自2月16日休市5天，2月24日至26日又休3天，致使年後蔬菜到貨爆量、拍賣價暴跌。雖農產價格波動引發批評，北農還是決定不調整既定休市日程表，今（5）日起休市3天，果菜價格恐再次崩盤。短短20天內，就休市11天，更是前所未見。對此，前台北農產公司總經理、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說：「這是人禍啊！」

花蓮善款不足 籲各界慨捐！張善政掛保證 錢一定用於災民

花蓮大地震屆滿1個月，復原重建仍是漫漫長路，災後各界善款湧入，現約累積到20億餘元。擔任花蓮善款管理監督委員會召集人的前行政院長張善政4日接受旺旺中時媒體集團專訪指出，除了建物重建，不少受損房屋需補強，加上災民補助及撫恤金，目前縣府收到的17億一定不夠，呼籲各界繼續捐款，他也掛保證，「錢一定用在災民身上。」