衛生紙喊漲只是開端... 專家：這些消耗品也會漲！

因應國際紙漿價格上調，國內衛生紙售價隨之喊漲，引發大批搶購潮。（資料照）

2018-02-26 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕為因應國際紙漿價格上調，國內衛生紙售價隨之喊漲，引發大批搶購潮，民怨不斷。行政院消保處昨出面闢謠，保證下月中旬前，業者不會趁機漲價、囤貨。不過，中興大學森林學系特聘教授王升陽表示，衛生紙漲價只是開端，預估未來另有多項產品連環漲。

《聯合新聞網》報導，王升陽表示，國內缺少經營「經濟林」的觀念，只要一講到利用森林資源，便被罵破壞生態，長期累積下來，缺乏木材資源「自給自足」能力。

王升陽指出，官方不重視林業生產，加上部分學者、民間人士認為，有錢就向國外添購，「大量仰賴進口」，導致他人說漲多少就漲多少。

王升陽提醒，「衛生紙漲價只是開端」，未來濕紙巾、文化用紙、影印紙、發票用熱感應紙、木材以及相關家具、室內裝潢等價格，也會水漲船高。

王升陽直言，這波漲價潮，恐是「政府長期忽視林業生產的結果」，必須付出更多金錢作為代價。

王升陽建議，盡量利用可再生森林資源；強調「台灣有40萬公頃經濟林」，即便踢除爭議區域，仍存「20萬公頃左右」，可砍伐這些人工林，「利用後再種更多」，亦步亦趨經營林業，「一定可以取代某一部分我國紙類、木材使用需求」。

王升陽感嘆，若政策不支持，打開上中下游產業鏈、培養人才，有一天其他國家不再讓台灣使用森林資源時，又該怎麼辦。