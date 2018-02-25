這場團拜超文青！台中文壇大咖齊聚詠詩還有作家擺攤

這場團拜超文青！台中文壇大咖齊聚詠詩還有舞蹈相伴，氛氛詩情畫意。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-25 17:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕這場新春團拜很文青！台中市文化局下午邀在地百名名作家新春團拜，更邀作家以花為題詠詩，還有文學家親坐鎮的文學擺攤，讓作家與民近距離交流創作想法，讓民眾看見文學的不同風貌。

文化局邀在地作家走春，選在文學味濃的台中文學館舉辦新春團拜暨春季文學市集，近百名在地作家齊聚互祝新年新氣象，作家齊聚的團拜也很文青，請來包括劉克襄等作家以花為題詠詩，還有舞蹈相伴，現場詩情畫意。

文化局另準備寓含台中文學獎徵文6大文類的「6色文學湯圓」，象徵文學的多元，讓作家團拜聽文學、食文學。

此外，現場也推出春季台中文學市集，邀詩人康原、林廣、林秀蓉，作家何敬堯、蕭秀琴及詩人兒童文學作家陳秀枝、軍旅詩人劉志宏等現場設攤，作家簽書與讀者互動，讓讀者可以直接認識作家創作的想法、交流意見等，也吸引不少人駐足與作家面對面。

總統府資政、詩人吳晟也趕來參與作家團拜，他說，自己平常不太參加團拜，但作家團拜他要支持，也盼支持文學愈來愈受重視。

台中市文化局長王志誠指出，上任3年餘來致力打造台中更優質的文化氛圍與文學環境，也嘗試創新在飲料瓶上印上文學作品、茶飲文學杯套及作家身影上公車等，就是盼讓文化城的民眾習慣生活中有文學。

王志誠說，台中將舊警察官舍保留作台中文學館，才開放1年餘，就吸引62萬人次參觀，平均每個月就有4萬人次到訪，顯示文學可以有人氣，未來會繼續致力把文學深耕生活，讓民眾把文學當成生活的一部份。