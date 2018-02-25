竹東河濱公園赫見髒臭水 環局：浮渣暫置

新竹縣有竹東鎮民到頭前溪河濱公園散步時聞到陣陣惡臭，循味查看，卻發現像廚餘的腐敗污水，氣得大罵亂倒的人沒有公德心。（記者廖雪茹攝）

2018-02-25 17:17

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣有竹東鎮民到頭前溪河濱公園散步時聞到陣陣惡臭，循味查看，卻發現像廚餘的腐敗污水，氣得大罵亂倒的人沒有公德心，更擔心雨水沖刷流入頭前溪；經詢問，結果竟是園區淨化池的浮渣！

縣府環保局副局長羅仕臣表示，該局工作人員為了避免河濱公園的生態淨化池浮渣太多，操作車輛抽出後，暫置在園區內；為免影響民眾觀感，日後會考量合適的地方。

林姓鎮民表示，每天到竹東河濱公園的散步，在竹東水資源回收中心附近的國道3號和台68線高架橋下，卻聞到陣陣腐敗惡臭，趨前查看，卻在步道旁的雜林間，發現一大片很像廚餘的髒東西，「這裡不是頭前溪生態公園，竟然有人在公園亂倒廢棄物？」

多名散步民眾還說，這已經不是第一次了，高架橋下的公園一帶，長年遭人傾倒髒臭水；因公園入口有設置柵欄和車阻，傾倒處卻留下輪胎痕跡，民眾一度懷疑管理單位放縱業者開車進入公園亂倒。

新竹縣政府辦理頭前溪流域生態工程，在竹東河濱公園施作池澱池、溢洪道及多道濕地淨化水池等設施，以自然淨化方式處理污染。

民眾得知這是環保局暫置的淨化池浮渣，除了認為是負面示範，也質疑工作人員真的會再抽回處理？更不禁反問「難道不怕雨水沖刷滲入地下、流入頭前溪，而污染自來水水源嗎？」

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