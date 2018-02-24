布袋爺爺全台巡迴展出 藝術家籲反思銅像意義

「布袋爺爺」銅像揭幕， 藝術家Nagee（後排左一，戴眼鏡者）、台灣人權文化協會副理事長謝宗憲（後排右四）、台中市社會局副局長陳仲良（後排右三）等人均出席。（記者張菁雅攝）

2018-02-24 13:08

〔記者張菁雅／台中報導〕228前夕，台灣人權文化協會與藝術家Nagee合作，今天起舉辦「世界偉人布袋爺爺」全台巡迴展，首站從台中市出發，透過虛構角色「布袋爺爺」的銅像，希望能讓每個人反思銅像的意義，以及生活的現實世界這塊土地。

「世界偉人布袋爺爺」全台巡迴展首站在台中市長公館登場，上午舉行揭幕儀式，台灣人權文化協會副理事長謝宗憲、台中市社會局副局長陳仲良及Nagee等人均出席，展期將至4月23日。全身綠色的布袋爺爺右手拄著拐杖，左手捧著書，底座正面題字「永垂不朽」，底座左右兩側還有碑文，分別是「布袋爺爺紀念歌」、「布袋爺爺遺訓」，但由於碑文製作出了點意外，將在後天補上。

Nagee表示，布袋爺爺是其粉專的人氣角色，布袋爺爺非常自戀，在各地豎立自己的銅像，這尊銅像不是蔣介石、不是毛澤東、不是希特勒，也不是金正恩，就是一個虛構世界的人物，希望大家能用輕鬆的態度來欣賞藝術，欣賞這個充滿歡笑的創作。

Nagee也說，他將創作一系列銅像，形成一個架空世界，並將在全台各地巡迴展出，隨著日後生活中充滿這些銅像，其背後的意義，也許每個人有不同想法，但是能讓每個人去反思那個架空的世界、那些角色及那些銅像的意義，就是他一系列創作中得到最好的共鳴與回饋。

台灣人權文化協會執行長蔡智豪指出，「促進轉型正義條例」已三讀通過，而去除威權不是要造成仇恨、對立、撕裂，Nagee特別用創作的方式，透過布袋爺爺銅像來轉化這樣的衝突，希望藉此讓台灣能順利度過去除威權的過渡期。