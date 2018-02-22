寶山鄉「打中午」元宵登場 挑擔食福傳承上百年

新竹縣寶山鄉將於3月2日舉辦傳承百年的「打中午」活動，今天的記者會中，小朋友挑著飯擔進場，象徵延續「挑擔奉飯」的傳統。（記者蔡孟尚攝）

2018-02-22 15:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣寶山鄉傳承百年的「打中午」民俗遶境活動，將於3月2日（元宵節）在新豐宮祭祀圈登場，鄉公所今天在新豐宮舉辦記者會公布活動精彩內容，鄉長邱坤桶邀請民眾屆時共襄盛舉，一起來祈福、食福。

邱坤桶說，寶山鄉早在前清道光年間，就有在農曆正月14至15日舉辦「打中午」民俗活動的傳統，這項活動已持續上百年，這2天期間，信眾們除了擺香案迎接神明遶境隊伍祈福外，家家戶戶也會準備拿手菜，在中午時分「挑擔奉飯」，提供各種客家美食供大夥兒「打中午」，發揮客家人「好客、分享、惜福、奉獻」的精神，讓遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

今年的「打中午」活動輪值到新豐宮祭祀圈舉辦，上午在新豐宮舉辦的記者會中，就有可愛的幼兒園小朋友挑著客家花布裝飾的飯擔進入會場，象徵延續傳承百年的挑擔活動，而鄉公所今年也特別導入寶山鄉衛生所提出的「健康挑擔」概念，供應的食菜餚在烹調上選用蒸、燙及炒等的方式取代油炸，可以減少用油量，另外還加入了在地的蔬果，來增加纖維量；在調味部分也儘量減鹽、減糖及少醬料，讓來「食福」的民眾能吃到美味也吃到健康。

邱坤桶說，鄉公所從2011年起擴大舉辦「打中午」活動，邀請全鄉、社區及周邊客庄社團共同參與，也獲得客家委員會連續6年的補助，3月2日的活動上午在新城村新豐宮舉辦祭祀典禮開始，然後由神轎、陣頭、客家獅、花鼓及民宿藝陣組成的遶境隊伍，在新豐宮祭祀圈內遊行，遶境隊伍約在中午時分抵達位於新城村新湖路五段、東崎路口的主會場，挑擔隊伍屆時也會跟著進場，然後進行「食福」活動，目前遶境路線旁已經掛起成排紅燈籠，整個祭祀圈洋溢濃濃節慶味。