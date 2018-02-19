李登輝要當阿祖啦！ 寶貝孫女李坤儀4月生產

李登輝的寶貝孫女坤儀結婚2年多，終於有喜！（資料照）

2018-02-19 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕96歲的前總統李登輝要當阿祖啦！

李登輝的寶貝孫女坤儀結婚2年多，如今終於有喜，她昨PO出與李登輝的合照和大家拜年，明顯可看出她肚皮隆起，據《蘋果日報》報導，李坤儀大方透露肚子裡的孩子是女生，預產期在4月，也說爺爺李登輝對此很開心，在懷孕後也時常叮嚀她要小心。

李坤儀說，女兒對她很好，只有懷孕初期比較不舒服，現在身體都適應了，懷孕後老公趙贊凱也對她相當呵護。