三度搶得西螺福興宮頭香 25歲廚師抱回大獎

25歲、家住嘉義經營餐廳的王碩偉（右）已是第3度搶得頭香。（記者廖淑玲攝）

2018-02-16 01:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「5、4、3、2、1」倒數秒數後廟門一開，深夜12點準時搶頭香的民眾蜂擁而上，狂奔向天公爐，25歲、家住嘉義經營餐廳的王碩偉已是第3度搶得頭香，希望朋友尤其是他的日文老師都能更好、平安健康。

相傳搶得頭香神明會特別眷顧，保佑心想事成，於是每年西螺福興宮搶頭香大伙兒都賣力往前衝，希望搶得頭香祈求好運臨頭，今年是第３次搶得頭香的王碩偉說，他是2013、2014年的頭香狀元、未婚，今天又搶到，希望把搶到頭香的平安和福氣分享給所有朋友。

台灣人習慣過年到廟裡拜拜，各宮廟為吸引人潮都會推出系列慶祝活動，雲林也有多家廟宇舉辦搶頭香、送紅包等活動，今年因地震災情西螺福興宮取消放煙火，但仍有施放彩球、炸年獸等多項精彩活動陪伴大家守歲迎狗年，西螺廣福宮準備送出摸彩券，準備送出A180賓士車一輛。

昨晚10點不到，西螺福興宮廟埕擠滿信徒，看準的是全台唯一的「1元美金開運紅包」，信封和裝美金的卡片，每年依生肖設計，許多人愛不釋手，更有人每年排隊收集為樂，限量6600包，祝福拿到紅包的民眾大吉大利、財源廣進。

今年西螺福興宮贈送搶頭香得主，小神衣匾額，市價約3000元，另有劍湖山遊樂世界贊助4張免費門票及1晚高級客房住宿券等，市價逾萬元。

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