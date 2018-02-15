紅包包太少被說話 他看到年終感嘆「真不想回家過年」

2018-02-15 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天除夕是闔家團圓的日子，很多人都要包紅包，但如果紅包包太少被說話，恐怕會讓人不想回家過年。一名網友就在網路論壇發文表示，今年年終竟然只有1萬元，讓他整個傻眼，更擔心回家過年紅包包太少又會被問東問西，感嘆的說「年終領好爛，真不想回家過年」。

一名網友在論壇《Mobile01》PO文表示，他在公司擔任資深工程師，上週還很開心欣賞演唱會期待即將到來的過年，但前天（13日）看到年終的數字竟然只有10000元，讓他整個人都驚呆了，「我真的很懷疑我的眼睛，看了好幾次逗點的位置覺得是不是標錯了，可是沒錯，就是只有1萬」。

網友回憶說，前年年夜飯他包36000元紅包給父親，父親收下紅包時還看了一眼說他說，「你們年終不是有140萬？」網友回說，「那是分紅而且是平均，小工程師都領幾萬塊而已啦」，父親又追問「那有沒有40萬？」網友連忙否認，「不管是分紅或年終，有個十幾二十萬就偷笑了，不要聽新聞亂講」。

網友受不了父親詢問，只好老實說他是同集團但不同公司的工程師，「不賺錢，領很爛」。他也不滿的說，「公司一直有新聞塑造賺很大的形象，長輩又很容易被洗腦，每次長輩親友看到我都說『聽說你在XX工作喔~大公司領很多喔~分紅100多萬』， 我只能翻白眼...」

網友感嘆的說，今年年終只有1萬元到底要怎麼回家過年，煩惱回家要被問年終，「這年夜飯怎麼吃得下去啊~哀」。網友對此紛紛留言回應，「不用難過，年終領很少的人很多，但有能力就跳槽到福利更好的公司吧！」、「這是標準的要你住海邊，但是卻不給你管海邊的價錢」、「公司嚷嚷著沒賺錢，年終只有幾千元，嘆，現在包紅包根本都要吃老本啊」、「這在暗示你再不努力可以打包走人了，或者你該走了。」

但也有人直言，「其實父母親只想跟你吃飯聊天，不會在意紅包的多寡」，勸原PO還是要回家與家人聚聚。