北市107年「住宅用火災警報器」補助開跑

2018-02-14 17:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕為提升台北市居住安全，北市消防局107年度編列800萬元預算，補助市民安裝住宅用火災警報器，凡居住於5樓以下，未設置火警自動警報設備住宅的市民，即日起可至里辦公處或住家鄰近的消防分隊，申請補助一只住警器。

消防局建議，除補助的住警器外，民眾須依據住家室內隔間狀況，自行購買住警器安裝於寢室、廚房及樓梯間等相關位置，以確保住家安全。

為方便民眾購買住警器，消防局致力拓展購買通路，除可至好市多、特力屋等大賣場、網路商店及消防安全器材販賣店家購買，全聯福利中心即日起於北市100多個通路據點上架販售，使民眾透過綿密的銷售通路，更快速、便利的購買住警器，共同打造安全的居住環境。

據統計，近5年來52％的火災發生於「住宅」，其中高達7成的人命傷亡是因為延遲發現火災及避難逃生受阻所致。住宅用火災警報器可於火災初期偵知火災發生並發出警報聲響，以提醒民眾逃生及緊急應變，提升逃生成功率。

截至107年1月底，台北市因裝設住警器成功動作，民眾避難成功案例共計120件，此外，頂樓加蓋處所非屬消防局補助對象，但具有延燒快速、逃生不易之高度火災潛在風險，台北市近3年來發生頂樓加蓋處所火災59件，共造成5人死亡、4人受傷，為提升是類場所居住安全，消防局持續宣導民眾應儘速完成裝設住警器。

住警器選購方式及安裝注意事項可至消防局官網「下載專區」查詢。農曆春節將至，消防局提醒民眾過年期間應注意用火用電安全，度過平安快樂的春節假期。