永豐銀捐贈興大食安檢測大樓歡慶上樑 盼年底營運為食安盡心力

2018-02-12 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕永豐銀行捐贈中興大學食品與農業安全檢測大樓，舉辦上樑典禮，雙方盼結合興大的農業生物科技研究能量，建立國家級的檢測中心，為台灣的食安盡一份心力，興大指出，預計年底營運。

永豐銀行2012年先與興大攜手創建產學合作空間，又在興大成立簡易分行，有感於食安議題愈受重視，再決定捐贈興大食安檢測大樓，打造地上9層、地下2層的大樓，大樓2016年底動工，目前主體工程完成，選在農曆年前吉日，今由永豐銀行董事長陳嘉賢及興大校長薛富盛等人一起舉行上樑儀式。

陳嘉賢指出，銀行長期與興大合作，了解興大在農業生物科技的研究能量，決定與興大進一步合作，讓興大成立各項檢測中心與實驗室，投入農業品與食品衛生檢驗，除善盡企業的社會責任外，更打造出國家級的檢測中心，為台灣的食安盡一份心力。

薛富盛則指出，目前興大已成立土壤調查試驗中心、農產品農藥殘留檢測中心、農產品驗證中心，進行食安等檢測或研究，感謝永豐銀行捐建大樓，未來興大計畫再設置農產品驗證、新檢測技術研發、食品重金屬檢測等實驗室，可投入更多元農產品與食品衛生安全檢驗、教育訓練等工作，期盼透過雙方的合作能更發揮更大的能量。

此外，大樓也另設置金融體驗館與金融實習辦公室，透過講座與活動，引導培育學生建立相關概念；另成立中小企業育成中心，由興大團隊投入研究，永豐提供創投等服務，推動產學合作。