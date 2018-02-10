台南將軍漁港發展觀光 娛樂漁船熱鬧啟航

娛樂漁船[百樂得66號]滿載進水，岸上觀眾爭搶從船上撒出的麻糬。（記者楊金城攝）

2018-02-10 14:39

〔記者楊金城／台南報導〕一帆風順，滿載而歸，發喔！台南將軍漁港今天出現難得一見的1艘新造娛樂漁船舉行滿載進水的啟航儀式，大放鞭炮，撒出滿天象徵魚餌的麻糬、炸薯，吸引岸上滿滿的民眾爭搶，十分熱鬧。

原定位遠洋漁業基地的將軍漁港，因近海漁業資源日漸缺乏，漁業發展沒落，近年轉型發展觀光娛樂漁業、遊艇業、客運。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝說，目前船籍設在將軍漁港的有8艘娛樂漁船、10艘遊艇，並有詠傑、興蘭兩家海運公司的3艘客輪經營將軍到澎湖東吉島的客運航線，台南市政府鼓勵漁民發展娛樂漁船，一起拼觀光，帶動地方和造船業發展。

外觀就像是1艘遊艇的將軍漁港第8艘娛樂漁船「百樂得66號」，長約70尺（約20公尺）、寬18尺、重50公噸，造價2800萬元，可載客45人，有遊艇和海釣船功能，主要載客從將軍漁港到澎湖東吉島海域觀光或海釣。

「百樂得66號」是船主徐雅信在將軍港的第二艘娛樂漁船，台南西港人、41歲的他原本經營日本料理店，因愛吃魚、愛釣魚，3年前轉行投入娛樂漁船業，看好海釣、海上觀光前景，他說，年輕釣友是愈來愈多。

「百樂得66號」今天向將軍漁港安檢所報關後，緩緩駛進碼頭靠岸舉行滿載進水儀式，撒出近千顆麻糬，吸引近百人爭搶，象徵魚群大咬魚餌討吉利，並由徐雅信、周瓈朝、南市議員蔡秋蘭等人為「百樂得66號」下水啟航剪綵。

目前將軍漁港8艘娛樂漁船都經營到澎湖的海上觀光、海釣，1天的航程每人收費在2000到3500元間，也有2天海釣行程。

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撒麻糬象徵撒魚餌。（記者楊金城攝）

娛樂漁船[百樂得66號]船主徐雅信（左五）、市議員蔡秋蘭（左四）等人為新船剪綵。（記者楊金城攝）