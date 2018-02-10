花蓮縣府發慰問金 每戶受災戶獲20萬補助

花蓮縣政府今上午在縣府門口發放倒塌樓災民20萬元慰問金。（記者王錦義攝）

2018-02-10 13:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮強震超過700人無家可歸還住在收容所，花蓮縣政府今上午在縣府門口發放倒塌樓災民20萬元慰問金，同時在二樓舉行受災戶說明會，不過僅限制「現住戶」進入，受影響戶、房東、媒體、民意代表等都被禁止進入，有房東抗議房子受損也是受災戶為什麼不能進去，縣府回應針對房東部分會另外研議。

現場除三棟坍塌大樓現住的受災戶，還有房東、坍塌樓附近被撞到損鄰的住戶以及被管制回不了家的管制戶，但縣府都不認為是符合發放慰問金的資格，因此被檔在門外，居民情緒火爆，縣府緊急調動優勢警力管制現場秩序，立委徐榛蔚此時抵達縣府，居民向徐陳情，徐回應說：「會有專人跟他們聯繫」，隨後走上二樓。

在倒塌的白金双星擁有數十間套房出租的黎先生說，他做套房出租，房屋的裝潢、床鋪、電視、家具都是他花錢的，現在房子坍了，他的損失最大，卻不被認定是受災戶？甚至有地震當天才跟他簽約的房客，若人都還沒搬進來，是不是也是領20萬走，他算算若他的房客都來領，今早就可以被領走500萬之多，但他一毛都沒有。

而受到白金双星倒塌而被撞到的損鄰，住戶彭小姐說，他們家就位在白金双星正後方，白金双星倒的時候，壓到他們家的後面，鋼筋刺穿家裡牆壁，這樣的損失要找誰賠？房子到底結構還安不安全？都找不到人可以問。

縣府官員安撫說，現在救災優先，這些事情未來都會有處理的辦法，9日上午已成立聯合服務中心，統一受理災民問題。

另外，還有住在倒塌戶附近但大樓沒有受到影響，卻因為受到管制被禁止回家的管制住戶也到場抗議，吉興華廈的李姓住戶說，他們大樓距離坍塌點還有30公尺，但已經5天回不了家，「看著家就在前面卻回不去」還要住在收容所多久都不知道，在外流浪回不了家卻又不是災民，這要他們怎麼辦？