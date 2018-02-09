花蓮募集物資 回收阿嬤深夜舉動讓網友紅了眼

台中大甲一名回收阿嬤，聽到有店家在募集物資送往花蓮賑災，便推著回收車將兩大箱泡麵送達，天使般的作為讓不少網友紅了眼眶。（圖擷自甲味軒臉書）

2018-02-09 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震，震垮許多家庭，也奪走12條寶貴人命，但在這次天災中，不滅的是人性的光輝，在大甲店開設甲味軒泡菜美食館的老闆黃秋淋，就在臉書上分享回收阿嬤送上善心物資的影片，監視器畫面讓不少網友淚灑螢幕前。

黃秋淋今（9）日在個人臉書PO出一段監視器畫面，只見畫面中一位推著回收車的阿嬤默默來到店門口，便催促著老闆將回收車上2箱東西搬下車，隨後默默離去。

黃秋淋表示，日前曾接到通知花蓮需要物資，便找網友募集物資送到花蓮，昨天深夜一位推著回收車的阿嬤走到店裡，表態說要「捐兩箱給災民的泡麵」，想要送到花蓮幫助那邊的居民，老闆起初婉拒說：「阿嬤您生活不容易......不要這樣！」，沒想到阿嬤仍然堅持要將物資送到災民手上，認為自己所擁有的「已經足夠了」。

黃秋淋在臉書上寫道：「在爾虞我詐的社會，自掃門前雪的世界，全是負面的消息，令人歎息或憂心之餘......能夠出現這樣一則溫馨的舉動，我想，這真的是一件好事！值得鼓勵與宣導。人間有溫情，只因為懂得將心比心，施比受更有福。不說了......你有衛生紙嗎？」

不少網友大讚：「哭了」、「阿嬤好棒」、「 所以做善事不一定要捐很多錢」、「人間溫暖的心，最可貴」、「真的好感動」。

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