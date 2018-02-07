墾丁「春浪」捨棄清明連假 沈光遠：讓樂迷開銷減半

2018-02-07 23:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕離開墾丁兩年的「春浪音樂節」，6日宣布重回墾丁舉辦，但刻意避開熱鬧的清明連假「墾丁音樂季」期間，選在5月底舉辦，春浪創辦人沈光遠受訪時強調，這是「體貼消費者，希望減少樂迷一半開銷。」

春浪6日熱鬧宣布回歸墾丁，卡司涵蓋吳建豪、葛仲珊、頑童等大咖，但明眼人都發現，舉辦日期不是往年「墾丁音樂季」的清明連假檔期，而是在6月底一個普通週六，令不少樂迷及當地業者摸不頭緒。

「清明連假消費太高，希望春浪幫墾丁帶動淡季觀光。」春浪創辦人沈光遠說，在清明連假舉辦10年的「春浪」，一直有樂迷反應整體消費太高，當年離開墾丁時就想過，不必在音樂季期間湊熱鬧。

沈光遠指出，往年4月初仍乍暖還寒，選擇5月底就是希望在陽光沙灘的夏日氣氛下舉辦音樂會，更希望在墾丁觀光低迷之際，在連假後的淡季帶入大批「春浪」樂迷，刺激當地的觀光旅宿業，消費者也能用非連假的價格聽音樂、遊墾丁。

墾管處表示，「春浪音樂節」已經申請位在墾丁麥當勞後方的遊憩區用地作為演出地點，近千坪的土地預計能容納5000名樂迷，近期將與各單位審查有關場地安全及交通配置。

「春浪音樂節」是在2005年由音樂製作人沈光遠引進，與歷史悠久的「春天吶喊」曾同為墾丁春天音樂季兩大招牌音樂場，春浪創立當年請來五月天、蘇打綠、陳綺貞等大咖歌手，讓獨立樂團為主的「春吶」飽受壓力，卻也瞬間為墾丁帶進20萬人潮，一時各種音樂會場並起。近幾年全台演唱會多，「春浪」幾乎只剩五月天能號召樂迷，2015年最後一次舉辦，還出現不到3000人的慘況，這次選在5月份週末捲土重來，效應值得觀察。