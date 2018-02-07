國1高科交流道延伸國3 民代力推連絡道

2018-02-07 21:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道1號高雄路竹高科交流道向西可連結南科高雄園區，立委邱志偉有鑑於重車橫行社區、造成交通壅塞等問題，力推高科交流道向東延伸至國道3號田寮交流道，但該連絡道如何穿越高鐵、構築經費和環境影響評估等難題，有待相關單位從長計議。

邱志偉說，科學園區的設置，可為地方帶來繁榮和就業機會，但交通壅塞和重車橫行也是一大衝擊，尤其對家庭主婦和學童的安全威脅，他感同身受，有些科學園區即面臨這種尷尬窘境，因此在路竹高科園區尚未飽和之際，他認為理應未雨綢繆、做好規劃，將重車直接引導到國道上，避免穿越不必要的道路而造成地方民眾的不便。

邱志偉邀集交通部高速公路局、公路總局、高市政府工務局、交通局和內政部營建署共同研商，希望大幅降低路竹地區往阿蓮市區通過性車流，減少市區道路的擁擠，增加社區道路安全性的可行性，會中討論熱絡。

與會單位針對該區域2條國道之間的連絡道，究竟應定位為國道等級、省道等級還是地方道路等級？各有不同觀點，因為等級不同，所遭遇到的問題也不同，諸如構築經費、用地經費、環境影響評估、如何穿越高鐵、需求量的多寡以及效益大小，都和用路等級息息相關。

邱志偉表示，該連絡道值得評估設置必要性和可行性，因為工商發展要靠交通運輸的便利和快速，才能使貨暢其流，汽機車分流則可大幅提升交通安全；至於評估經費，他將向交通部積極爭取，無論是高公局主責的國道基金，或公路總局主責的生活圈計畫，都是可編列評估項目的選項。