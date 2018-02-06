看過來！起南市16區、34萬多戶26日起停水47小時

2018-02-06 16:05

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處配合交通部公路總局第五區養護工程處改善台20乙線部分路段拓寬工程，進行2千mm送水幹管新舊管線停水改接施工，預定停水時間為農曆過年後的2月26日上午8時起至2月28日上午7時止，停止供水時間達47小時，停水戶數有16行政區、34萬8966戶；水壓降低戶數有16萬90戶。

水公司六區處表示，此次停水若遇豪雨或發布颱風警報，則施工停水取消。停水期間，除停水區域及水壓降低區域外、其他地區正常供水，但在恢復供水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水會有延遲現象。

此次停水及水壓降低影響範圍如下：

【停水區域】

1.永康區三民里、蔦松里、鹽洲里、鹽行里、尚頂里、甲頂里、二王里、五王里、三合里、六合里、勝利里、中興里、復華里、成功里、神洲里、復國里、中華里、光復里、復興里、建國里、崑山里、網寮里、

西灣里（永大路二段以西）、永康里（中山南路以南，永大路二段以西）。

2.南區大恩里、大忠里、大林里、新生里、竹溪里、大成里、明德里、荔宅里、新昌里、新興里、廣州里、府南里、明亮里、郡南里、明興里、文華里、文南里、再興里、金華里、國宅里、日新里、白雪里、開南里、光明里、彰南里、南華里、田寮里、鯤鯓里（清水路鯤鯓路以北）、建南里（中華南路一段以南及永成路二段以東）、喜東里（永成路二段以東）、省躬里（永成路一段以東）。

3.中西區、北區、東區、安平區、大內區、山上區、左鎮區、龍崎區、關廟區；4.善化區東隆里、東昌里；5.新市區大營里；6.新化區大坑里、礁坑里、那拔里、羊林里、知義里、山腳里、崙頂里。

7.歸仁區西埔里、大廟里、武東里、大潭里、七甲里（南丁路437巷、468巷以北，南潭三街165巷、162巷及南潭二街130巷以西） 、沙崙里（86快速道路以南） 、看東里（忠孝南路以東，成功路一段以北及86快速道路以東）、歸仁里（中山路一段以北，中山路一段二巷以西、以南，忠孝北路8巷以東）。8.仁德區仁愛里、仁和里、成功里、新田里、後壁里、太子里、仁德里、仁義里、土庫里、一甲里、上崙里（86快速道路以北）。

【水壓降低區域】1.永康區西橋里、安康里、大橋里、東橋里、正強里、埔園里、烏竹里、王行里、龍潭里、新樹里、北灣里、西勢里、大灣里、東灣里、南灣里、西灣里（永大路二段以東） 、永康里（中山南路以北，永大路二段以東）；2.安南區、安定區；3.南區南都里、喜北里、喜南里、永寧里、松安里、同安里、興農里、佛壇里、鯤鯓里（清水路鯤鯓路以南）、建南里（中華南路二段以南及永成路二段以西）、喜東里（永成路二段以西）、省躬里（永成路

一段以西）。

4.善化區東關里、光文里、牛庄里、胡家里、胡厝里、什乃里、溪美里、六分里、六德里、田寮里、南關里、北關里、西關里、文昌里、文正里、小新里、坐駕里、嘉北里、嘉南里；5.新市區大社里、三舍里、新和里、新市里、社內里、永就里、港墘里、潭頂里、大洲里、豐華里；6.新化區武安里、東榮里、護國里、太平里、中央里、觀音里、竹林里、清水里、協興里、唪口里、北勢里、豐榮里、全興里。

自來水公司說，考量工程進度與民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道；停水期間，請用戶留意及儘早儲水備用，請關閉抽水機電源，並配合節約用水、慎防火警。停水期間，請勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水，初期送水可能較混濁，請用戶勿取用、待水清後再進水。

用戶洽詢電話有免付費服務專線：1910；查詢網站：https:// wateroff.water.gov.tw。