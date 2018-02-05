莿桐花海節10日登場 主花區改地方了

海沙里的波斯菊，花況還不錯。（記者詹士弘攝）

2018-02-05 15:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣莿桐花海節即將在10日登場，受寒流及降雨過少影響，花開僅2成，莿桐鄉公所與社區將在花海區打造7大地景，民眾參加投票可獲得狗年提燈；主花區也移至花開較茂盛的孩沙里社區。

雲林縣長李進勇指出，莿桐孩沙里素有「花田故鄉、獻納米原鄉」之稱，日治時期就是進貢日本天皇台灣米─獻納米的產地，縣府選在孩沙里社區辦理雲林花海節，希望藉由盛大花海規模，打造社區亮點，創造休閒旅遊熱潮，並帶動本縣農特產品銷售。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，今年花海面積近30公頃，花種包括各種顏色的波斯菊及向日葵，因播種後遇到乾旱、低溫影響，種子發芽率較低，花開的也較慢，其中主花區因開花狀況不佳，將從原先156線29公里兩側改到花開密度較高的海沙里社區內。

廖秋蓉說，活動期間將由社區打造7大地景，民眾到現場蒐集7個地景圖章，並投票選出最喜愛的社區裝置，將可兌換狗年提燈。

花海活動將於10日（星期六）在花海區浪漫開場，之後花海盛開期2月10日至2月20日，安排在地豐富展演活動、莿桐鄉農特產品促銷及摸彩活動，春節期間將於花海區擇期發放賀新春小紅包，歡迎全國鄉親屆時來莿桐踏青賞花賺幸福。

莿桐鄉孩沙里花海位於興桐村孩沙里社區，相關資訊請上莿桐鄉公所網站，或洽莿桐鄉公所電話（05）5844661、雲林縣政府農業處農業團體輔導科電話（05）5522559查詢。

海沙里的波斯菊，花況還不錯。（記者詹士弘攝）

莿桐花海中的向日葵，開花狀況比較理想。（記者詹士弘攝）

156線29公里處的主花區開花狀況並不理想。（記者詹士弘攝）

156線29公里處的主花區開花狀況很不理想。（記者詹士弘攝）

莿桐公所提供的「旺旺」燈籠，非常可愛。（記者詹士弘攝）