護藻礁承諾跳票？ 1人1信護藻礁進不了桃市府

搶救大潭藻礁行動聯盟號召社運團體共100多人到市府前抗議。（記者陳昀攝）

2018-02-01 14:31

［記者陳昀／桃園報導］「說好的保護藻礁呢？」搶救大潭藻礁行動聯盟今天號召100多人到桃園市政府前抗議，痛批市長鄭文燦選前曾承諾「保育藻礁接永不妥協」，如今卻默許中油開發是背信忘義，但被大批警力阻擋，僵持許久後，市長辦公室主任陳坤榮出面，允諾擇日安排時間讓學童與市長會面，才結束2個多小時的抗議。

桃市府農業局強調，一級保育類野生動物屬國家級，應由中央決定，藻礁有7500年歷史，也涉及一級保育類野生勳物山多杯孔珊瑚，而文資法第79條提報的自然地景只說「主管機關」，沒有指明由地方主管，中央才有權責劃設自然地景與自然紀念物。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政出示鄭文燦2012年9月27日任職民進黨桃園縣黨部主委時所簽署的「畫設觀新藻礁自然保留區」，以及鄭文燦2014年8月14日參選市長時，臉書發表的「藻礁保護的進一步思考」，痛斥鄭文燦背信忘義，但仍喊話，希望能在中油施工前懸崖勒馬。

荒野保護協會義務律師陳憲政說，依文資法和野保法，桃市府對藻礁保育責無旁貸，市府卻以觀塘工業區開發事涉國家重大能源和開發建設卸責，抨擊中央與地方都在經濟利誘下漠視環境被破壞，還指出除了文資和野保法，還有海岸管理法、濕地保育法等可保障藻礁，呼籲政府別再一意孤行。

桃市府農業局進一步解釋說，針對中油目前提出的替代方案，環評委員在本月23日的會議已要求4月底前補齊資料再審，並召開「專家會議」研究生態保育，市府會尊重環評決議。

農業局強調，市府已多次向中央表達保育政策應一致，會持續請中央考量是否將藻礁公告為野生動物重要棲息環境及野生動物保護區，林務局今年會啟動「大潭藻礁海岸生態之科學調查研究」，市府也已委託中央大學調查，不論以文資法劃定自然地景、自然紀念物，或是以野生動物法劃設野生動物保護區，都是藻礁保育的手段。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政出示市長鄭文燦選前承諾書，痛批他背信忘義。（記者陳昀攝）

小朋友扮成海底生物演出行動劇，表現棲息地被剷平、無家可歸的無奈。（記者陳昀攝）