今夜低溫11度 最強寒流週末急凍下探6度

週五最冷寒流將至，氣溫將持續下跌至10度以下。（資料照）

2018-01-31 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（31日）晚起至明（2月1日）各地低溫，北部下探11度；台灣北部及東半部地區有短暫雨，週五最冷寒流將至，氣溫將持續下跌至10度以下。

據中央氣象局表示，今（31日）晚上冷空氣開始南下，加上華南水氣通過，北部及東半部地區有短暫雨，氣溫方面，受強烈大陸冷氣團影響，明天各地氣溫明顯降低，北部地區在11到13度，中部地區在11到18度，東部地區12到19度，南部地區13到22度。

2月3日到6日最冷！低溫直逼6度

值得注意的是週五（2月2日）起寒流南下，此波低溫會持續幾天，到（2月7日）才稍減弱。中央氣象局預報員陳伊秀解釋，2月3日到6日，台北市低溫下探8度，沿海空曠地區更是直逼6度。

據天氣風險公司表示，週五（2月2日）報到的寒流，不僅冷空氣的強度很強，而且冷很久。預估周五（2月2日）晚上在北部和東北部空曠地區有機會降到10度左右，接下來周六（3日）到周二（6日）是最冷的時候，中部以北和東北部將跌到8度左右，南部和東部也只有10-12度。

北部和東部為迎風面，依舊是陰沉偶雨天氣，中南部雖有機會見到陽光，但氣溫持續偏低，別被陽光騙了！提醒民眾做好禦寒準備。

北部1000公尺以上高山可能降雪

高山降雪方面，未來一週3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪，週末之後寒流影響期間，可能出現降雪之海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上高山也有降雪的可能性，若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

冷氣團挾帶汙染物 除花東其餘空品偏差

空品方面，西半部及金馬地區受強烈大陸冷氣團挾帶境外污染物影響空氣品質，影響程度視降雨強度而有變化。北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」；竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。