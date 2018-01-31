竹市過好年 撥1999好便利、好安心

新竹市政府推「新竹過好年」好便利，好安心服務，民眾也可撥1999，了解各項服務資訊。（記者洪美秀攝）

2018-01-31 15:46

［記者洪美秀／新竹報導］農曆春節即將到來，新竹市府各局處推出新竹過好年-好便利、好安心服務，整合環保、交通、戶政、消防、警察、衛生醫療、社福等工作，通通不打烊，包括年前有大型家具免費清運措施，春節期間也規劃祈福接駁專車、YouBike春節不打烊等服務，提供市民過好年等服務。

新竹市府推出好便利及好安心等服務：

●春節期間垃圾清運：大年初一到初四，停收垃圾4天，除夕及初五，環保局會依星期一收運路線清運，原下午改早上收、晚上改下午收，初六及除夕前一天加班清運，初七起全面恢復正常垃圾清運作業。大型家具及家電清運需求，可電：03-538-8406。全年不限次、不限件數免費提供清運服務。

●交通服務：春節期間路邊停車格及後站汽車停車場暫停收費，並規劃「春節祈福之旅」接駁專車，歡迎市民「全市趴趴走」，路線從火車站→新光三越→巨城購物中心→228公園、府後停車場→城隍廟→李克承故居、大遠百→火車站。每天上午10點半到晚上9點，每15分鐘發一班車，竹市47處YouBike站點，也都開放走透透。

●消防局：24小時全年無休119服務專線，春節期間會加強人員留守，進行各大百貨商場消防安全設備檢查，落實廟宇安全訪視措施，宣導勿存放大量香燭及金紙等易燃祭祀物品。

●警察局：提供「舉家外出安全維護服務」，可撥打110，轄區派出所受理民眾申請後，會與申請人聯繫，在其住宅周邊隱密處所設置臨時巡邏箱，並每2到4小時巡簽一次。同時提供「護鈔服務」，加強保護市民存（提）款安全，可撥打110電話申請。

●衛生局：五大急救責任醫院提供春節醫療服務不打烊服務，從2月15日到2月20日春節期間持續提供急、門診醫療服務，各急救責任醫院分別在農曆春節期間開放部分門診科別及時段，另因應農曆春節是流感疫情高峰期，也協調轄區醫院和診所開設流感特別門診，提供夜間小兒科急診醫療服務時段不變。

●社會處：提供春節前慰助措施，如弱勢家庭發生急難變故，也協助提供及時紓困服務，春節救助不中斷。同時春節期間身障送餐服務一樣不打烊，如遇15度以下低溫，也會啟動街友低溫送暖服務。

市府春節期間提供的「好便利」及「好安心」服務，市民撥打全年無休的 1999服務專線。