教育部建議高醫大重新遴選校長 董事會：昨是今非

2018-01-30 21:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學董事會與校長、校友間爭議，教育部今天（30日）公布調查結果，將撤銷3名董事資格，建議重新遴選校長，高醫董事會今表示，不認同教育部對「職工定義」以偏概全且昨是今非的法律見解，擬提訴願救濟。至於校長遴選，董事會強調依法行事，若教育部堅持需重新遴選，待收到正式來函，再予以研議決定。

高醫大董事會說，李惠娥、賴文德於103年、105年獲教育部核定第17屆董事，105年7月又獲教育部核定第18屆董事；吳俊仁於106年6月增額補選董事，也獲教育部核定，如今教育部卻要撤銷3人董事資格。

校友總會：遲來的小正義

但高醫大校友總會理事長藍傳盛則認為，教育部的調查報告是遲來的小正義，校友會長期抗議董事會制度不合理，是對事不對人，希望董事會不要有萬年董事長及萬年董事，學校才會長足進步。

藍傳盛說，3位董事兼任主治醫師既是事實，教育部總算勇於承認，做出正確處置。

高醫大校方也表示，教育部的調查支持校務會議通過的決議，學校將加速更正，回復醫院名稱為「高雄醫學大學附設醫院」、且重新命名為「自由大樓」等行政事項。

教育部要求追回校長及學校相關人員溢領附屬機構醫療獎金，董事會強調，近期將召開董事會研議，是否向校長及相關人員追回高達數千萬元的不當獎金。對於刻意圖利他人、或不當圖利，將主動提請檢調法辦。

高醫校方說，學校為因應董事會未按程序逕行修訂所新訂的「醫療獎金支給辦法」尚未執行，會依照教育部指示修正或廢止。

董事會也批評高醫大校長劉景寬，身為校內最高行政管理階層，卻視教育相關法令為無物，規避董事會監督，其用意匪夷所思，已函請學校啟動內部稽核，近日也規劃約談學校首長，依教育主管機關指示，責成校方1個月內改善。

對於陳啟川家族就醫優待，董事會表示，去年底已決議，交由學校及附屬機構研議後，循原辦法的行政程序送董事會議審議。至於高醫大創辦人部分，則請學校及附屬機構依相關文資進行史實還原與詮釋。

董事會強調，教育部指正，將以高標準且積極面對，特別是校方刻意規避董事會監督，將與主管機關、法律、稅務與會計專家研商後，期限內完成教育部糾正事項。