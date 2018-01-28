「當年真的很想揍他」 國中校友行動回饋師恩

本來面臨報廢命運的二十八支銅管樂器，因置藝術「敲響銅心」獲得重生。（記者吳正庭攝）

2018-01-28 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中裝置藝術「敲響銅心」日前揭幕，不僅創作者吳鼎信利用「植牙」的槪念展現工匠智慧，背後出錢的台商校友楊瑞忠力挺母校，更讓學弟妹欽佩。

「敲響銅心」是城中校長許維民發現倉庫裡28支的薩克斯風、法國號、小喇叭等銅管樂器和一把鐵琴準備報廢，雖有20幾年，仍覺得可惜，請來銅雕藝術工作者吳鼎信設計的裝置藝術。

吳鼎信說，銅製樂器很薄，要焊接當成主體不容易，後續還要灌漿、綁鐵等工序，因此決定向地下挖1公尺深的地基，利用「植牙」的概念，主體固定後，再把薩克斯風、法國號、小喇叭等銅管樂器和一把鐵琴，用錫燒煉、串接起來，最後利用低音號的揚音管放置解說牌，就算大功告成。

「當時很想揍他。」56歲的楊瑞忠目前是廣東一家工廠負責人，國中3年級時，常和一群「好朋友」混在一起，叛逆的個性讓他沒有大錯、卻小過不斷，被當時的級任老師許維民盯上，不僅白天對他「噓寒問暖」，三天兩頭就往家裡跑，逼得他喘不過氣來，甚至想打老師出氣，現在回想起來都覺得好笑。

楊瑞忠說，當年的「問題少年」若是沒有老師緊迫盯人、學校的容忍和愛的教育，「可能已經走上吸毒、作奸犯科的不歸路」，這次知道母校需要幫助，只要能力所及，當然義不容辭。

許維民說，兩年前，楊瑞忠得知學校缺少1台貨車，就已慷慨解囊，這次又得知要把報廢的樂器重新「活」化，馬上一口答應。

許維民為了讓同學有參與感，在校內為裝置藝術公開徵名，結果3年級同學陳曦的「敲響銅心」深獲評審青睞；她認為，國中時期的學習，可啟發「童（與銅諧音）心」，協助同學從青澀邁向更成熟的階段。

城中日前舉辦休業式時，邀請副縣長吳成典、縣府教育處長李文良、城中校友會理事長陳滄江、家長會長陳志瓶、金城鎮長石兆瑉、鎮民代表會主席陳天成等人，與楊瑞忠、吳鼎信及全校師生共同見證「敲響銅心」揭幕。

楊瑞忠本來是叛逆少年，幸好有人適時拉他1把，才未走上歧路；他也許更沒想到，相隔40年後，也因為他的幫助，讓母校1批老舊樂器獲得重生，能繼續留在母校的1隅，協助更多學弟、學妹們「敲響銅心」。