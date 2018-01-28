阿里山蒸汽小火車開進台南 試乘High翻天

台南社大透過學習三仙，引導參與者抽籤進行學習攤位的體驗。（記者蔡文居攝）

2018-01-28 15:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大今天下午在台南文化中心假日廣場舉辦教與學博覽會，除了「算命仙、仙女、魔女仙」學習三仙的創意造型，引導參與者抽籤進行學習攤位的體驗外，鐵道班也於現場架設迷你版的阿里山蒸汽小火車提供試乘，吸引大批民眾搶搭，現場氣氛High翻天。

台南社大主住林冠州表示，蘇昭旭老師的鐵道班已在台南社大開課近17年，一直是社大的熱門課程，為了推廣大家了解鐵道文化的迷人之處，鐵道班特別邀請火車達人林松雄老師傅，以5英吋的縮呎，127mm的軌距，縮小1:6的18噸、編號14號阿里山蒸汽小火車，在文化中心假日廣場讓市民試乘。

為了體驗搭乘迷你版的小火車，不少家長帶著小朋友前來試乘，氣氛熱絡。小火車鳴著嗶嗶汽笛聲，讓許多人回憶起台灣早期的火車印象。鐵道班班長張元豪表示，這次試乘的基金，將作為復刻台灣蒸汽火車頭的基金使用，為台灣保留鐵道文化的歷史風景。

台南社大校長林朝成表示，台南社大辦學進入第17年，去年校本部從原本辦學的延平國中遷校到東區的後甲國中以及南區的大成國中，加上設於安南區的台江分校，原本擔心新校區的陌生感會讓招生率下降，但在學員的熱烈支持下，招生不降反升，一舉突破4200人次，新學期開放報名2週以來，到目前為止也超過了3100多人次。由於許多班級招生名額接近額滿，請大家把握下週的報名時間，加入台南社大的學習行列。