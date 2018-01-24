環評結果未知 風電商沃旭霸氣先發獎學金

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（左）日前與彰化縣長魏明谷完成合作備忘錄簽署儀式。（記者張聰秋攝）

2018-01-24 12:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕外商沃旭能源擬在彰化外海投資4座離岸風電機組，4座風場案已過環評初審，仍否通過大會審議尚有很大的變數，不過，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein），在與彰化縣政府簽訂合作備忘錄時，他允諾今年就先開始提供綠能獎學金，保障彰化子弟8名，以實質回饋行動，對彰化人釋出善意，做好敦親睦鄰。

風場產業循環周期約25年到30年間，需要很多的人才，柏森文向縣長魏明谷開出多項承諾，除了獎學金保障彰化人名額之外，未來將邀請學者專家到彰化縣授課，協助學生發表離岸風機論文，同時，與彰化在地大學洽談學徒制計畫，每年4名、3年課程訓練，更會安排丹麥頂尖大學學者在國內各地包括彰化地區在內的大學開班授課。

沃旭能源已與縣府簽訂合作備忘錄，沃旭能源未來因為建置離岸風場，需要在台灣成立再生能源發電廠，發電廠公司行號將設籍彰化縣，公司因營業產生營利事業稅等相關稅金，都在彰化縣申報繳納，同時，為了突顯合作案邁入在地化的必要性， 沃旭能源經營的再生能源發電廠，彰化縣民優先納入選才的對象。