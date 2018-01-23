金門地下三層軍營 變身「密室逃脫」探險地

金管處在儘量維持原貌的前提下，讓「烈嶼南山頭四營區」保存許多原汁原味的感覺。（記者吳正庭攝）

2018-01-23 21:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園「烈嶼南山頭四營區」最深可達地下3層，今天起採「預約」制開放，將透過「密室逃脫」遊戲，讓遊客感受坑道動線與結構均為金門罕見的特殊體驗。

位於小金門（烈嶼鄉）最南端區域的南山頭四營區，興建於1970年代，腹地面積約0.4公頃， 地下坑道橫向最長約120公尺，縱向最長約70公尺，往下深達3層、約25公尺，坑道動線、結構在金門均少見。

金門國家公園管理處在儘量維持原貌的前提下，斥資1379萬餘元修建這座從軍中接收的營區，牆上「射擊紀律」、「單筒瞄準鏡說明」的紅、藍漆文字雖斑駁，看過的老兵仍覺得很有味道。

曾駐守南山頭的營長劉御，在今天的開幕式上向出席者行了標準的舉手禮後指出，軍旅生涯很多在金門度過，像以前很容易滑倒、後來改成「菱形」的坡道令他印象深刻；他用曾經看過近百具屍體，形容當年小金門戰況的緊張。

1995年在該營區擔任排長的劉文哲，現場穿起當年服役的軍服，並指著說話的地點，就是以前「打小蜜蜂」（民間流動攤販）的地方，一幕幕如數家珍般，引領在場的福建省政府秘者長翁明志、縣議長洪麗萍、烈嶼鄉長洪成發、鄉代會主席洪若珊、金管處長謝偉松等人走進時光隧道。

劉文哲用一段文字回憶當年是在如何一個懵懵懂懂的情形下到小金門158師服役：

「我記得我抽起了那隻籤，上頭寫著「158師」。這是哪兒？我不知道。我腦袋正一片空白，只聽到主持抽籤的軍官要我大聲地對麥克風念出籤上的文字，我無意識地執行了命令，然後聽到他對我說：「好！ 下去了」他推我下台的動作中，雖然急促，但流露出一絲打氣的意味，台下同期同學的眼神則有故作淡然的尷尬。我想這「158師」一定是個十分偏遠的所在。」

金管處表示，南山頭四營區因坑道系統複雜，各砲堡的位置層層分布，部分坑道較為陡峭，為安全起見，入內體驗與參觀採預約制，這也是金門軍事營區活化利用的一個新的經營模式。

「密室逃脫」遊戲也採預約制，一方面控制參觀人數，由解說員導覽參觀，一方面利用遊戲的設計，增添探險體驗，順利闖關取得密碼的組別，可獲得神秘禮物；預約諮詢電話：（082） 364411。