孕婦陣痛抬上救護車 救護人員充當接生婆

2018-01-23 21:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市消防局烏日分隊21日為一位孕婦成功接生，3位救護人員充當「接生婆」，成為送子天使。

台中市消防局烏日分隊21日下午3點多接獲通報，在烏日區學田路便行巷內有一名孕婦因腹部連續陣痛需要協助。烏日分隊立即出動救護車及中級救護員2名、初級救護員1名前往救護。

烏日分隊救護車到達現場後，孕婦表示於午後開始陣痛，救護技術員初步評估有急產的徵狀，立即搬運孕婦至救護車上，預備送往醫院救治。

有二次接生經驗的救護員林璟佑評估，該名孕婦有明顯分娩徵狀，於是決定即刻在救護車上進行接生程序，除請同行之實習生廖威宗、替代役江冠霆協助緊急接生外，並請孕婦採「拉梅茲呼吸法」。

此時，胎兒已順利冒出頭來，屬正常分娩胎位，林璟佑立即扶住嬰兒頭部，觀察嬰兒臍帶有無繞頸現象並進行抽吸程序，再以無菌治療巾擦拭全身，以臍帶夾夾住臍帶並用無菌治療巾包裹胎兒予以保暖措施。

處置完成後，將胎兒放至母親懷裡進行母體接觸，立即送往中山醫學大學附設醫院進行後續處置。

林璟佑於下禮拜將完婚，已有兩次接生的經驗，加上這一次是第三次，他非常開心能在婚前又接生了一個寶寶。

而替代役江冠霆亦即將退伍，另一位分發至台中市消防局的消防實習生廖威宗都是第一次接到接生的任務，讓他們備感深刻。

由於該位孕婦已是第三胎，因此生產相當順利，上了救護車不到十分鐘在救護人員的協助下就生下寶寶。