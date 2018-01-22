公園騎車、景觀池垂釣、草坪打高爾夫 衛武營違規多多

2018-01-22 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣最大衛武營國家藝術文化中心將於今年10月啟用，串聯緊鄰公園總園區近57公頃，市府自去年迄今接獲38件檢舉，以騎車進公園近半數最多，開罰8件總計1萬2000元，今更有民眾於中央草坪打高爾夫球，養工處強調最重可罰6千元，呼籲民眾守法維護環境。

衛武營園區過去是軍事新訓中心，文化部斥資107億元，興建衛武營國家藝術文化中心，打造2廳2院1露天劇場，占地面積近10公頃，已於去年10月完工，將於今年10月啟用，串聯衛武營都會公園47公頃，總面積近57公頃，成為民眾休閒遊憩好去處。

市府養工處表示，隨著衛武營國家藝術文化中心將於10月啟用，近來吸引許多民眾到園區遊玩，卻發現許多違規情事，由於整個園區除了建物屬於社教用地外，其餘均屬於公園用地，適用高市公園管理自治條例。

養工處自去年到今天為止，接獲民眾檢舉違規情事38件，以違規騎車進公園16件最多，養工處以勸導改善為主，經勸導不聽者，累計已開罰8件，依法開罰1500元至9000元，總計開罰1萬2000元。

養工處指出，園區設有生態景觀池，卻發現民眾垂釣、網魚累計8件，還有民眾於園區餵食流浪動物，包括野鴿等有5件，甚至發現有民眾於輜汽路邊違規擺攤營業，已交由警察取締7件。

養工處說，近來更有民眾於園區打棒球，今天更發現2名男子於5千平方公尺的中央草坪打高爾夫球，養工處認定是使用危險球類，經勸導後已離去，強調違者可依法開罰1000至6000元。

養工處出動近160名志工，協助園區巡視及導覽，另規劃保全人員協助勸導違規民眾，呼籲民眾不要貪圖一時方便，違規將機車駛入公園，或進行危險球類運動，應發揮公德心，切勿以身試法。