他灑百萬鈔票泡澡還嫌臭 稱要做公益被砲轟

網紅小玉拿100萬鈔票在浴缸「泡澡」。（圖擷自YouTube）

2018-01-20 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕網路知名YouTuber「小玉」日前曾自爆9個月賺進342萬元，遭國稅局盯上，昨（19日）晚他又上傳一段影片，領出100萬鈔票要灑在浴缸「洗澡」，最後還說要從「100萬裡面拿出一筆錢」來做公益，許多網友看完影片紛紛砲轟他「拍這什麼鬼？意義何在？﻿」「﻿乾脆別捐了」。

小玉昨上傳一部「金錢天堂!用100萬泡澡的感覺」為題的影片，表示「我要拿100萬元來洗澡！」小玉在影片中拿著100萬鈔票並表示，他到銀行提領100萬元現鈔時，還被銀行主管懷疑是詐騙集團，「說真的，你有看過這麼多現鈔嗎？」「你人生有這麼多現金嗎？」接著他到浴室把10疊10萬元的鈔票依序灑入浴缸準備來個「﻿鈔票浴」，過程中還笑稱「這應該沒有毀損國幣的問題吧」。

小玉依序把100萬的鈔票灑入浴缸後，發現根本超少，感嘆地說「這怎麼泡澡，這沖澡吧」，「100萬就不過如此而已耶，而且整個都超臭的」，他還稱自己是「100萬先生」，最後還把鈔票拿起來舔，大呼「超噁心超苦的，錢這麼難吃喔」。

「又是一部起爭議的題材呢」，小玉表示「如果不轉白的話，好像有點對不起自己」，因此打算要拿「100萬裡面的一筆錢來做公益」，但還不知要做什麼。許多網友看完影片卻紛紛留言砲轟，「台灣YouTuber素質不意外 拍這什麼鬼？意義何在？﻿」、「100萬裡的一筆錢==這句說出來乾脆別捐了」、「這樣也能紅？ 91萬訂閱，台灣能看的就只有這幾個小丑嗎﻿」、「這樣也能拍成一部廢片﻿」、「炫富是有比較怎樣嗎⋯⋯傻眼﻿」。

相關影片請見：