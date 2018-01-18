向上蓋！ 彰化火車站特區打造台版東京豐島區

豐島區公所新廳舍「豐島之森」大樓充滿綠意。（縣府建設處提供）

2018-01-18 21:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷今視察彰化火車站後站停車場指出，縣府已成立「新彰化車站特區開發推動委員會」，將與台鐵局共同開發，把佔地12公頃鐵路高架化，騰空的路廊，仿日本東京豐島區公所開發新廳舍「豐島之森」都市更新開發方式，在有限的腹地內，提高容積率及建蔽率，垂直規劃停車場、站區、商場及新縣政大樓，融為一體向上開發。

一般特區開發用地大都20公頃以上，新彰化火車站特定區只有12公頃，有民眾質疑格局太小，對此，魏明谷指出，12公頃已經夠了，未來會由調高容積率，興建結合停車場、站區、商場及新縣政中心，還能結合後站都市更新計畫，擴大腹地。

魏明谷今在火車站後站停車場聽取工務處長林漢斌簡報台鐵彰化高架的規劃，對於台中台鐵高架化通車，火車站舊市容未變，新舊街景互不協調，他以此為例指出，彰化不重蹈台中覆轍，在彰化台鐵高架化定案後，同步規劃新彰化火車站特區，這項多目標、多功能的嶄新車站，不僅要參考日本京都與其他地區的車站和新板橋車站特定專用區，還要學習日本東京豐島區公所新廳舍開發模式，在有限的用地提高容積率，讓建築物向上垂直發展。

建設處城鄉計畫科長陳廣武說，縣府取經日本東京豐島區新廳舍，50層樓大樓，1到10樓是區公所辦公室，11樓以上是住家，建築物被綠意圍繞，又名「豐島之森」都市更新開發特區。

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