瞞男友與「乾爹」開房間 正妹實況主床戰影片外流

正妹實況主「肉包包」經營實況已久，擁有許多粉絲，但她卻被爆出瞞著男友與一名斗內過她的「乾爹」發生關係。（圖擷自肉包包IG）

2018-01-18 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕正妹實況主「肉包包」經營實況已久，擁有許多粉絲，這些支持者也不吝給予她「斗內」（donate，捐獻贊助），但她卻被爆出瞞著男友與一名斗內過她的「乾爹」發生關係，網路上已經在瘋傳衣服散落在床上的「事後照」，甚至還傳出有激戰12分鐘的影片外流。

實況主「肉包包」16日偕男友開台直播，向粉絲坦承與「乾爹」發生關係，她表示有次跟曾贊助過她的「乾爹」出門，她因為生理期很不舒服，對方提議開房間休息，她不疑有他跟著前往，在床上遭男方上下其手，自承在不舒服的情況下「意亂情迷、糊里糊塗地發生了這個不恰當的關係。」後來又被脅迫再次發生關係。

「肉包包」哽咽表示，其實她一直有交往對象，但當時一律對外宣稱是單身，「關於這點我感到很抱歉，請大家見諒。」但是「乾爹」聲稱有偷拍兩人開房間的照片、影片，讓她崩潰，「肉包包」為了不再讓粉絲失望，決定勇於出面認錯，並公開與「乾爹」的LINE對話。

「肉包包」淚稱：「我不該隱瞞而一錯再錯，我不期望所有人原諒我，但也希望大家諒解我以前的錯誤，在此深深地說聲抱歉。」男友也現身力挺，他在實況中表示：「雖然我不是當下第一個知道，但希望事情到此為止。」盼粉絲不要再做傷害「肉包包」的事。

對於「肉包包」的指控，疑似「乾爹」的網友在底下留言，聲稱「第一，跟我去3次房間，事後說我強迫威脅她，我是不相信啦！你們自己想想就好。第二，開台說只給訂閱的人發言，這不就是專業的討拍文嗎？也不敢跟我對質啊！」並表示未來會開台滿足網友的好奇心。

在日前「肉包包」在直播遊戲時，有「乾爹」在實況台上留言：「聊天室還在傻喔？我就是已經跟你們台主打全壘打了，結果你們看他還是這樣對我。你們覺得他會對你們多好？」

現網路上瘋傳「肉包包」與「乾爹」開房間的事後照與錄音檔，甚至有網友聲稱還有12分鐘床戰影片，引起PTT鄉民暴動紛紛求上車。