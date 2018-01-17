穿山甲、山羌肉上桌？「彩蝶宴」辯稱：員工個人行為

2018-01-17 22:53

首次上稿 22:46

更新時間 22:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市知名婚宴餐廳「彩蝶宴」疑似使用保育類野生動物為食材宴客，冰庫內還被查獲山羌、台灣野山羊等大量保育類野生動物屠體。彩蝶宴業者晚間10點左右發出聲明，辯稱該保育類動物殘屍為員工個人擅自使用公司冰庫，與餐廳無關，往後會「加強員工管理」，卸責意味濃厚。

彩蝶宴自事件爆發後持續以「開會中」為由拖延，直到晚間10時左右，才由疑似保全人員遞交書面聲明給媒體後迅速離去。業者在聲明表示，從未對外販售保育類動物或其製品，菜單上也從來沒有保育類動物，這次警方於餐廳冰庫查獲的保育類動物，是員工未經公司許可私自借用公司冰庫儲存，「為員工個人行為」，與該餐廳無涉。

彩蝶宴於聲明中強調，該餐廳日後必加強員工管理，避免同類事件再次發生，並就此事造成的不良影響，對社會大眾致上最深的歉意。

林務局上月接獲檢舉「彩蝶宴」涉嫌疑似使用保育類野生動物為食材宴客，還取得一份去年3月的晚宴菜單，標明有「紅燒山羌肉」及「三杯穿山甲」等菜色。

經嚴謹蒐證取得搜索票，保七總隊刑警大隊與台北市動保處今天當場在餐廳冰庫中查獲大量保育類野生動物屠體，包括小山羌3隻、大山羌2隻、已遭肢解的台灣野山羊頭、腳各1個、山羌頭2個，依違反野生動物保育法刑事案件移送法辦。