紋面國寶103歲簡玉英逝世 全國僅剩3位

遺憾，苗栗泰雅紋面國寶簡玉英（右）逝世。（資料照，記者張勳騰攝）

2018-01-16 21:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰雅族傳統紋面保存者之一、被稱為紋面國寶的簡玉英女士，因近來天候氣溫較低，從4日因感冒住進苗栗市大千醫院後，今天上午傳來噩耗，簡玉英女士逝世，享嵩壽103歲。

苗栗縣山地原住民縣議員黃月娥與苗栗縣政府文化觀光局都證實這項噩耗。苗栗縣政府文觀局也指出，簡玉英逝世後苗栗縣將僅存一位原住民傳統紋面保存者，同樣為泰雅族的柯菊蘭女士，另外花蓮縣還有一位太魯閣族、一位賽德克族的傳統紋面保存者。

黃月娥說，聽聞長輩口述，傳統泰雅族人紋面代表一種責任和得到認同，更是一種榮譽。若是男性紋面，代表擁有保衛族人、長於狩獵的象徵；由於泰雅族傳統織布程序繁複，且織布、編衣代表守衛著家庭，若是女性紋面，代表泰雅族女性織布能力超群。

黃月娥指出，聽聞耆老流傳，以前的泰雅族人必須紋面後，才能論及婚嫁，不過這項傳統文化在日本統治期間被禁止，逐漸失傳，顯得更為珍貴。

傳統泰雅族紋面，男性主要在前額及下顎中央刺上縱紋，女性則是於前額中央刺縱紋，另外再由耳根經兩頰後至兩唇中央上刺斜紋，最後交會於兩唇中央到下顎上方。