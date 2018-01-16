明道中學高三生方璿雅錄取美國麻省藥科與健康科學大學

2018-01-16 22:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因參與生物科技活動表現出色，明道中學國際部高三生方璿雅，因參與生物科技活動表現亮眼，錄取美國「麻省藥科與健康科學大學」藥品學院藥學學程，獲得新台幣約180萬獎學金，將於今年9月入學，同時也錄取國立台灣海洋大學海洋環境資訊系，但她將選擇到美國就學。

麻省藥科與健康科學大學位於美國波士頓市，名列美國藥科大學前5名；波士頓擁有全球頂尖醫學院、生物醫學研究中心，學生可利用地緣優勢進行臨床實習並拓展人脈。方璿雅錄取該校藥品學院6年學制Doctor of pharmacy學程，畢業後將獲得「doctor」文憑，優於美國一般藥學系的「Bachelor（學士）」文憑。

方璿雅的家人大多從事醫療工作，國一時還曾跟明道中學師生前往芬蘭參與「ENO（Environmental Online）年會」，在活動中得知全球珊瑚礁暖化、白化危機，回台後決定加入校內實驗室，參與「珊瑚共生藻轉殖計畫」，研究共生藻的耐熱基因，期能轉殖耐熱基因到珊瑚礁上。

高一開始，她則積極參與美國麻省理工學院「國際基因工程生物競賽（iGEM）」，並於去年11月與指導老師、同學一同摘下金牌。

方璿雅表示，準備iGEM競賽必須將「珊瑚共生藻轉殖計畫」擱置一旁，進入大學後希望能利用學校資源，繼續研究共生藻轉殖基因。

此外，方璿雅在台灣以特殊管道方式錄取國立台灣海洋大學海洋環境資訊系，但麻省藥科與健康科學大學將提供1年1萬美金獎學金，她決定前往美國就讀，未來計畫留在美國工作，希望能多看、多學，體驗「國外與台灣的不同！」