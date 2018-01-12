國立故宮數位典藏逼真 郎世寧飛鳥「破畫而出」

金門縣副縣長吳成典透過立體眼鏡，用「手」拿國立故宮博物院的「翠玉白菜」。（記者吳正庭攝）

2018-01-12 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣自造教育及科技中心今天舉行揭牌儀式及資訊教育成果展，除了展示國中小學校園實踐自造教育與思考創新成果，全國唯一由地方政府與國立故宮博物院簽約教學觀摩的數位典藏，也首次與金門鄉親見面。

國立故宮博物院的數位典藏，除了使用VR進行虛擬實境導覽，令人驚艷之處，可以讓清代郎世寧畫作中「櫻桃桑鳴」的鳥飛到「翠竹牽牛」的竹子上；經過科技動畫處理，透過VR虛擬實境的立體眼鏡，飛鳥「破畫而出」的畫面栩栩如生。

副縣長吳成典參觀時，親自戴上眼鏡感受「翠玉白菜」的實境感，當他藉著虛擬器伸手觸摸白菜，竟「不小心」把翠玉白菜掉在地上砸破，現場驚呼，極具臨場感。

縣府教育處長李文良表示，世界各國積極推動「動手做」的自造教育與思考創新的STEAM教育，STEAM涵蓋科學、技術、工程、藝術與數學的自造教育也在校園發展形成一股風潮，金門的推動也著有成效。

李文良說，金門是全國唯一與國立故宮博物院完成數位典藏簽約合作的縣市政府，未來可與地區18所國小、5所國中約7500名同學分享，讓離島學子「近距離」了解故宮典藏。