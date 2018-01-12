北市健康公宅今起開放申請 適用分級補貼

2018-01-12 11:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市健康公宅今天開放申請，作為柯市府2018年第一個釋出的公宅，其位於松山區精華地段，鄰近捷運南京三民站，共提供507戶，不僅為台北市第一個正式引進日照、托育等社區服務資源的公宅，更是第一個適用分級租金補貼的公宅，其資金以市價打85折後，每坪租金約840元，若是家庭所得在40分位點（2018年年均所得125萬以下）還可再依所得級距享有租金減免。

健康公宅位於松山區健康路307號，507戶中，分為一房型（13、17坪）360戶、二房型（23坪、28坪）100戶及三房型（31坪、34坪）47戶，其中177戶提供特殊身分者（低收、身障、單親等弱勢）、152戶提供給設籍在地區里者、118戶提供給台北市民、25戶提供就學就業者（未設籍北市）、35戶則已透過青年創新回饋計畫完成分配。

公宅入住條件則包括：年齡為20歲以上國民、在台北市設有戶籍或在台北市就學就業、家戶在台北、新北、基隆、桃園不能有自有住宅，家庭所得每人每月收入低於5萬6550元、國宅、公共住宅、平價住宅戶不能再申請等。

以租金來看，依公宅租金標準為市價打85折後，13坪月租為1萬400元、17坪為1萬3600元、23坪為1萬8,500元、28坪為2萬2400元，31坪為2萬4900元、34坪2萬7200元；管理費則為每坪70元，停車場費用一般戶為每月5250元，周邊里民可打7折或8折。

此外，健康公宅為首個適用分級補貼的公宅，家庭所得低於台北市40分位點的家庭（年收125萬以下））再分三階適用租金減免，以第一階約為家庭總收入平均每人每月在1萬6157元以下、第二階約為每人每月1萬6158元至2萬4236元、第三階約為每人每月2萬4237元至5萬6550元。以3房型34坪為例，原本一戶月租金為2萬7200元，若申請人所得狀況適用第一階的租金補貼，每月只須付2萬270元。

台北副市長鄧家基指出，健康公宅屬於精華地段，離捷運不到300公尺， 讓民眾了解台北政府在居住正義的大框架上，怎麼逐步解決租不起，租不到的問題。

健康公宅申請，則從今天上午9時起開放，截至2月1日下午5時，1月12日至2月1日開放參觀，預計2月下旬抽籤，4月中交屋，5月起可正式入住。

都發局也強調，台北市居住服務站的網站已上網公告，分為包租代管、公共住宅及租金補貼三大區塊，以公共住宅網來說，民眾可在上面依條件找到需求的公宅，並清楚瀏覽公宅房間格局、設備等。