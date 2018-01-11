冷空氣今明最強 鄭明典：台北站上空冷空氣厚實

明（12）日寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，天氣乾冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。（記者簡榮豐攝）

2018-01-11 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日全台多雲到晴，持續低溫，白天北部和東北部的溫度還是在15度以下，中南部、東南部稍高一點，預計周日氣溫開始回升。中央氣象局科技中心主任鄭明典晚間也在臉書上PO文表示，台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。

據《中央氣象局》預報，明（12）日受寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，天氣乾冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

《天氣風險公司》表示，冷空氣持續盤據，再加上雲量少、風速稍減，輻射冷卻作用相對較強，周五六影響最顯，空曠地區的低溫有可能只剩下6~8度，記得加強保暖。這波低溫預計冷到周六清晨，在那之前受到偏北風到東北風，帶來乾冷空氣，維持晴朗但寒冷的天氣。周日開始，風向轉為偏東風之後，溫度才會開始回升。

空氣品質方面，明日全台各地與離島地區的空氣品質指標（AQI）除高屏地區為對敏感族群不健康等級外，其於地區在良好至普通等級。

鄭明典晚間以「地面氣壓和冷空氣厚度有關」為題，在臉書PO文及貼圖指出，「台北站測得海平面氣壓值已經高於1030百帕，表示台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。」提醒國人要注意禦寒。