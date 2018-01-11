冷空氣今明最強 鄭明典：台北站上空冷空氣厚實

明（12）日寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，天氣乾冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。（記者簡榮豐攝）

2018-01-11 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日全台多雲到晴，持續低溫，白天北部和東北部的溫度還是在15度以下，中南部、東南部稍高一點，預計周日氣溫開始回升。中央氣象局科技中心主任鄭明典晚間也在臉書上PO文表示，台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。

據《中央氣象局》預報，明（12）日受寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，天氣乾冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

《天氣風險公司》表示，冷空氣持續盤據，再加上雲量少、風速稍減，輻射冷卻作用相對較強，周五六影響最顯，空曠地區的低溫有可能只剩下6~8度，記得加強保暖。這波低溫預計冷到周六清晨，在那之前受到偏北風到東北風，帶來乾冷空氣，維持晴朗但寒冷的天氣。周日開始，風向轉為偏東風之後，溫度才會開始回升。

空氣品質方面，明日全台各地與離島地區的空氣品質指標（AQI）除高屏地區為對敏感族群不健康等級外，其於地區在良好至普通等級。

鄭明典晚間以「地面氣壓和冷空氣厚度有關」為題，在臉書PO文及貼圖指出，「台北站測得海平面氣壓值已經高於1030百帕，表示台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。」提醒國人要注意禦寒。

  • 明（12）日全台多雲到晴，低溫持續白天北部和東北部的溫度還是在15度以下，中南部、東南部稍高一點。（圖擷自中央氣象局）

    明（12）日全台多雲到晴，低溫持續白天北部和東北部的溫度還是在15度以下，中南部、東南部稍高一點。（圖擷自中央氣象局）

  • 明日全台各地及離島地區的空氣品質除高屏為對敏感族群不健康等級外，其他地區為良好至普通等級。（圖擷自行政院環保署官網）

    明日全台各地及離島地區的空氣品質除高屏為對敏感族群不健康等級外，其他地區為良好至普通等級。（圖擷自行政院環保署官網）

  • 鄭明典提醒，台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。（圖取自鄭明典臉書）

    鄭明典提醒，台北站上空的冷空氣相當厚實。今晚有機會再出現更低的低溫。（圖取自鄭明典臉書）

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