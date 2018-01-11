政院送大禮！ 彰市鐵路高架案可望月底拍板

2018-01-11 13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕送大禮！彰化市鐵路高架可行性評估報告公文，已由交通部送交行政院核定，可望本月底前由行政院長賴清德宣布「正式定案」，送給彰化市民一個大禮，縣議員林世賢今天證實「確有此事」。市長邱建富則指出，彰市鐵路高架化定案後，核定總工程經費387億元，預計2020年動工、2030年完工通車，彰化市建設將突飛猛進，邁向現代化的都會城市。

交通部長賀陳旦去年12月底，赴彰化市視察鐵路高架化作業進度時宣布，只要縣府的可行性評估報告公文送到他的桌上，「兩個小時之內就會蓋章」，送交行政院核定，連日來彰化政壇即盛傳，彰市鐵路高架化可望月底前宣布「正式定案」，今天到彰化火車站人行陸橋勘查的林世賢也證實，據他詢問行政院中辦執行長後，證實賴清德本月底前來彰化市視察污水下水道工程等建設案時，同時宣布彰市鐵路高架化「正式定案」。

林世賢進一步指出，攸關彰化市未來30年發展的彰化市鐵路高架化，確定原地四軌高架，因此他提出「增設簡易通勤站」，亦即在全長9.2公里的高架化鐵路沿線，應增設金馬、台化、建國、永安、曉陽、中央、南興等7個站，讓高架「捷運化」，大家都習慣搭乘通勤列車，自然可發揮節能減碳的效果。

他還說，員林市鐵路高架化後，下方的騰空路廊並未隨之充分利用，有此前車之鑑，他也提出彰市鐵路高架化下方的騰空路廊，應作為彰化市的「市民大道」，並將鐵路東、西兩側以道路串連，如此四通八達的路網，絕對可助紓解市區交通壅塞問題。

林世賢強調，包括扇形車庫、鐵道觀光、台鐵舊宿舍、鐵道博物館、自行車道、喬友大廈等鐵道文化，以及新縣政中心、新商圈等，市容要全面翻新，這些都需要一個全面完整的都市計畫，期待彰化市繁華再現，邁向兼具文化與現代化的都會城市。

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