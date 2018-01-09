沒登錄沒回饋！節電獎勵金 台電新增「關卡」

台電公司今年節電獎勵出爐，新增一道「事先登錄」關卡，不像過去沒登錄但有節電可享回饋金，台電則強調，改以登錄制的節電成效高出一成，希望藉此激發民眾自主節電意識。（圖為台電大樓，台電提供）

2018-01-09 21:57

〔記者林菁樺／台北報導〕想拿節電回饋，沒那麼簡單!台電公司最新節電獎勵出爐，和過去沒有太大差異，但多了一道「登錄」關卡，過去民眾無須登錄，只要有省電，全年至少可拿504元回饋金，未來將改採事前登錄，拿獎勵金多一道手續，台電則強調，改以登錄制的節電成效高出一成，希望藉此激發民眾自主節電意識。

台電今公布107年節電獎勵活動辦法，即日起上網登錄、臨櫃或致電客服中心完成電號登錄者，若與去年同期相比，只要有節省一度電，就能享受台電給予每度0.6元的獎勵回饋，據過去獎勵方式，每期獎勵金若低於84元，仍以84元計算，而帳單兩個月為一期，等同民眾只要有節電，一年就有504元回饋金。

依據台電公布的最新電措施與獎勵金額，和以往並無太大變動，但卻暗藏「事前登錄」玄機，民眾必須先登錄，並達到節電成效，台電才會給予獎勵回饋。

台電表示，去年夏季節電推出登錄制，每度回饋金加碼至0.8元，吸引26萬戶主動登錄，台電發現，自主登錄者較有「節電意識」，且成效也高出未登錄者10%，加上台電參考國內外節電活動做法，多採事前登錄制，台電因此導入，盼提升節電效益。台電也強調，只要在4月30日前登錄，優惠可回溯至1月起適用，但5月才登錄者，只能從當期開始享受回饋。

台電強調，登錄管道相當多元，除了官網（http://www.taipower.com.tw/）外，不習慣上網的民眾，則可電洽1911台電客服中心或至各地服務據點臨櫃，由台電人員協助登錄。

台電電費回饋從103年起實施，每年約少收27至30億元電費收入，且許多用戶並不清楚台電有回饋獎勵措施，可能在「未知」或「無感」的狀況下，享有獎勵優惠。

台電雖喊出登錄戶數目標要達百萬戶，但據了解，評估初期參與戶數不會太多，經費應可省下超過25億元，不免遭質疑省錢省到民眾身上，台電則強調，登錄戶數沒有上限規定，也有可能花更多經費。

另外，目前也在研擬多元化節電活動，可能設立平台，透過機智問答、遊戲等方式，讓民眾集點選擇折抵電費、兌換商品或抽獎等，增加民眾節電誘因。