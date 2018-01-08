豆漿新食尚！10家特色豆漿專賣店報你知！

耶濃搖滾豆漿瓶身曾獲金點設計獎。（記者李惠洲攝）

2018-01-08 07:30

〔記者張嘉渝／綜合報導〕近年坊間出現許多豆漿專賣店，不只主打豆漿以非基改黃豆製成，還結合堅果、穀物、蔬菜等，並以時尚瓶身呈現，帶起一股新豆漿飲用風潮。

其實國內非基改黃豆的數量很少，根據中華民國豆腐商業同業公會全國聯合會理事長詹武雄分享，台灣每年進口約250萬噸、國產少於6千噸黃豆，而在進口約250萬噸黃豆中，只有約10萬噸為非基改。

生活週報此次特搜全台數家使用非基改黃豆的豆漿專賣店，每家各有特色。其中北部店家皆強調使用專門製漿機器及調整水豆比，使豆漿濃度以濃度計測得，有別於一般豆漿僅4～5度，而是達8度以上，喝起來像牛奶，其中「漿樣子世界一豆乳」是引進日本製漿機先驅，「其實豆製所」則以選用國產黃豆為特色，而「逗漾SOYoung」以鮮明的黃色紙杯盛裝豆漿，彷彿豆漿界的星巴克，至於「一日餐桌」的豆漿瓶身也極富設計感。

中、南部店家則多強調豆漿製程不濾渣，保留全豆營養，其中「耶濃搖滾豆漿」的產品於中央工廠製成，結合在地食材，既衛生又美味，口味多元的「綿心醇飲」跟以冰糖為糖源的「鮮魔豆」則是強調豆漿現點現打，而「樂豆職人豆乳」的豆漿製程則多了去膜工序，讓豆漿喝起來較無豆腥味，至於「豆濃幸福豆漿」則強調反覆磨煮，風味香濃。另外，以扶植及幫助台灣青農為目標的「Mini Bean」，其豆漿在運送過程中則採全程低溫以確保新鮮。

其實豆製所瑞安店：（02）2706-3065，台北市大安區瑞安街274號1樓

逗漾SOYoung內湖成功店：（02）2790-8727，台北市內湖區成功路四段173號1樓

一日餐桌松山店：（02）2788-2528，台北市南港區八德路四段768巷9號1樓

漿樣子世界一豆乳信義店：（02）8786-9860，台北市信義區忠孝東路五段236巷6-2號1樓

綿心醇飲台中店：（04）2235-9567，台中市北區大義街108號1樓

耶濃滚豆漿精誠店：（04）2328-4489，台中市西區精誠路118巷3號1樓

樂豆職人豆乳：（05）223-5346，嘉義市蘭井街346號

豆濃幸福豆漿：0985-036-710，台南市東區東門路二段326號

鮮魔豆：（07）550-6072，高雄市左營區富民路338之3號

Mini Bean：（07）322-1992，高雄市三民區十全一路79號