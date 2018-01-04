身兼母職顧弟妹及癌父 陽光基金會籲協助顏損弱勢家庭

小茹照顧罹癌父親。（陽光基金會提供）

2018-01-04 22:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕54歲口腔癌患者劉大哥因癌症5度復發，不僅不能說話，也不能吞食，全家僅依靠媽媽在便當店打工養家，好在他的4個小孩都很懂事，13歲的大女兒不但協助照護父親扛起家務，還維持好成績獲得縣長獎，也帶給劉大哥生存的意志。陽光基金會呼籲民眾支持顏損弱勢家庭的相關計畫，幫助他們勇敢站起來。

劉大哥一家6口住在宜蘭一處低矮平房，屋內大小只有不到20坪空間。7年前劉大哥罹患口腔癌，期間五度復發讓他失去說話、吞嚥能力，得靠鼻胃管灌食。不過4個孩子貼心懂事，13歲的長女小茹與次女小欣身兼母職，主動帶著兩個弟弟做家事、照顧爸爸，減輕在便當店打工養家的媽媽負擔外，2位少女在校成績也十分優異，家中牆上貼滿獎狀，還分別獲縣長獎、陽光獎助學金肯定。

劉大哥是陽光基金會受助家庭之一，陽光社工與治療師不時會去探訪，不僅了解生活狀況，也為剛做完化療身體虛弱的他照護傷口，並提供他所需的營養品與經濟補助。劉大哥癌症面臨復發的狀況，雖然劇烈疼痛讓他一度想放棄治療，但不捨4個孩子，總是靠意志力熬過痛苦療程。

即便面對身體虛弱到與社工談話幾句就趴桌不起的狀況，但只要傍晚5點半放學時間一到，劉大哥彷彿忘記身上痛苦，迫不及待想騎車接孩子回家。晚餐時雖只能看著家人吃飯，但劉大哥仍堅持陪孩子們圍坐客廳，聽孩子分享學校趣事，關心孩子一天生活。看著過往出遊的全家照，劉大哥與孩子約定，期望有天全家能再一起快樂出遊。

陽光基金會表示，年關將近，但有許多家庭經濟支柱因遭逢意外或疾病，使原本就不寬裕的家庭狀況陷入困境，雖然不願向命運低頭，不過現實就是需要協助。因此陽光基金會呼籲，民眾可以多多支持「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，此計畫預計提供約1800戶顏損弱勢家庭身心重建、經濟補助、家庭支持與關懷等服務，幫助這些家庭能夠再站起來。