植物人翰翰第一次出遊 蓮霧農發起公益活動

翰翰看到王瑞雄採收的蓮霧，開心笑了出來，院長林艾樺（左）說要帶回院內打果汁給翰翰喝。（記者羅欣貞攝）

2018-01-04 12:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（4日）是17歲創世院民翰翰人生的第一次出遊，他在創世基金會屏東院的安排下，與九如後庄國小幼兒園15名小朋友一起到屏東縣里港鄉的蓮霧雄黑金剛農場，展開農場巡禮並採收蓮霧。果農王瑞雄解說蓮霧的生長過程，分享今年採收的第一批蓮霧，翰翰開心笑了出來。王瑞雄並呼籲民眾響應「愛相蓮III」認養蓮霧樹公益活動。

蓮霧雄黑金剛農場主人王瑞雄以種植黑金剛蓮霧聞名，經驗超過20年，長期熱心公益，協助創世屏東院植物人的照護，「愛相蓮III」代表這是他第3次發起認養蓮霧樹的公益活動。

王瑞雄表示，照顧植物人跟他種植蓮霧樹一樣，都要細心且有耐心才能持續下去。他非常認同創世「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，大家幫忙照顧植物人，讓他的家屬身心喘息，有恢復正常生活的機會，只要有能力他一定會全力協助。

從102年首次推動認養蓮霧樹幫助植物人活動至今，累計號召超過200位認養人，募集了近300萬的服務經費，希望今年能超過400位認養人，幫助到更多創世的植物人，目前已獲藝人許富凱、陳子強等45位善心人士響應。

創世屏東院院長林艾樺說：感謝王瑞雄多年來辛苦農務時，一直惦記著創世的植物人，今年加碼提供認養的蓮霧樹名額，希望有更多人一起響應。 「愛相蓮III」愛心價1萬2000元，認養者可索取蓮霧採收券，園主將贈10盒蓮霧，或是也可響應黑金剛A級水蜜蓮霧義賣，一盒730元，每盒約2公斤，收入全數作為創世屏東院植物人安養丶居家照顧雙軌服務經費。詳情可電話洽詢創世屏東院。