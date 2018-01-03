東門、南門市場中繼華光社區 市府發願3年改建完

2018-01-03 12:24

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市南門市場、東門市場因為老舊，面臨改建卻遲遲找不到中繼市場。副市長林欽榮表示，北市府去年12月11日向行政院長賴清德專案報告，行政院同意北市府以每年4千萬元的租金，短期租借位於愛國東路及杭州南路2段口的華光特區特（二）基地，做為兩座市場中繼使用。林欽榮也宣示，兩市場最長不超過3年時間就能改建完畢，2基地及屬於北市府的華光特區特（四）、特（五）公共住宅興建計畫，將會有市場、辦公室、社福設施及約900戶公宅，市府預計將投資100億元。

林欽榮表示，華光特區特（二）基地總面積達0.89公頃，足以容納南門市場改建所需的0.39公頃、東門市場改建所需的0.16公頃。他也提到，南門市場中繼市場預計今年8月動工，攤商預計明年11月遷入中繼站，最慢111年11月遷回新建大樓；東門市場也規劃同步啟動，雖然沒有確切期程，同樣規劃在111年遷回原址。

林欽榮補充，因為公辦都更完成後，將會有華光特區特（四）、特（五）800戶公宅，及東門市場上方100戶公宅，將會優先釋出給周邊的民辦都更基地做中繼安置宅；都更處提到，東門市場、南門市場周邊500公尺有將近56處都更基地。

新工處報告，南門市場改建規劃興建13樓建築物，地下2樓至2樓是南門市場，3樓至13樓為一般辦公室跟機關辦公室，預計109年7月開工，並於111年11月市場遷回。而東門市場改建則是低樓層做市場使用、中樓層做辦公室使用，高樓層則做公宅使用。

而當被問到華光社區在地里、也是市長柯文哲所居住里的光明里長張惠銓，過去一向反對市場安置到華光社區，南門市場攤商也認為安置華光社區不恰當。林欽榮表示，該案已經取得里長支持；產發局長林崇傑也補充，南門市場並不反對，過去還提議要將杭州南路二段封起當中繼使用，「南門市場對這個點的意見不大。」而張惠銓也不反對。

因為華光社區過去曾出現華光拆遷案安置問題，林欽榮表示，他們將會保留60至100戶，透過「台北市社會住宅出租辦法」優先安置華光居民。