冬天就來屏東飛 賽嘉飛行嘉年華登場

「賽嘉飛行嘉年華」今天開幕。（記者羅欣貞翻攝）

2017-12-30 11:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣賽嘉飛行場因為氣流穩定，一年四季都適合飛行，尤其每年冬天吸引上千國際飛行傘玩家前來；「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」今天（30日）起至明年（107年）1月1日在此登場，並安排舉辦越野飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，今天上午9點舉行開幕典禮，縣長潘孟安歡迎各地民眾利用新年假期，前來欣賞選手們的高超飛行技術。

縣政府今年10月1日起實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，是全國第一個針對無動力飛行運動所訂定的自治條例，也在10月26日發出第一張場證，讓屏東賽嘉飛行場配合賽嘉皆豪輕航機飛行場，成為目前全國唯一取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域，使輕航機、無動力飛行傘、滑翔翼及熱氣球可以翱翔於屏北天空。

主辦賽事的中華民國航空運動協會表示，越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，預期此次賽事中，各亞洲國家代表隊將精銳盡出，做為亞運最後練習的前哨戰。

此次賽事除了我國選手外，另有新加坡、馬來西亞、香港、尼泊爾、中國、韓國及日本選手共襄盛舉；比賽期間每日清晨現場將有熱氣球升空，供民眾拍照欣賞，白天還有屏東農特產、原住民特色園遊會，以及精彩刺激的像真機表演及無人機展示。