來去鄉下吃一碗！ 台日混血兒捧「待用拉麵」暖人心

位在南州鄉的日本拉麵店，小田哲也發起待用餐，善心人士捐餐，冬日裡吃起來格外溫暖。（記者陳彥廷攝）

2017-12-27 22:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕愛心待用餐近來因部分不肖人士濫用引發風波，不過屏東南州鄉的這間「小田本舖」，由台日混血的小田哲也一手打造，他在照顧曾經僅屬「半個獨居老人」的母親後，受啟發在4年前發起「待用拉麵」至今不輟，更有大戶數度豪捐50碗，讓他感嘆「台灣人的愛心令人佩服」。

小田哲也全家在25年前從日本搬回台灣，並在媽媽的娘家屏東縣定居，但當時他在高雄從事金融業，後來父親過世，媽媽獨居又生病，生活難以自理，他常委託鄰居幫忙伙食也不是長久之計，他每天午、晚餐的空檔不辭辛勞從高雄來回南州料理媽媽吃的需求，也讓他對照顧獨居老人的生活格外有感觸。

14年前媽媽因病過世，小田哲也強忍悲傷並許下「有能力時要助弱」承諾，他辭掉工作，回到家鄉開起簡餐和小火鍋店，但他認為，台灣需要道地日式拉麵店，決定轉型，回到日本大阪向朋友的爸爸學習煮拉麵，也開起道地日式拉麵店。

「日本人吃拉麵很大聲是有原因的！」，小田哲也指出，日本人吃麵總是給外國人很大聲的印象，事實也是如此，原因就是日本人吃麵不喝湯，麵的鹹味就是透過湯汁沾在麵上獲得，所以湯為了口味對台灣人來說偏鹹，也因此一開始的口味不適合台灣，導致剛開始時營業額每天不到500元，「差點養不活自己」。

經過口味調變，事業逐漸穩定還打出口碑，他在4年前推出愛心待用麵，獲得熱心民眾支持，以1碗100元價格供愛心人士捐獻，他則自己再吸收20元的成本，有溏心蛋的日式拉麵口味道地又暖和，甚至有人已數度豪捐50碗待用麵，讓他感動「台灣人真的很有愛心」。

1名顧客說，自己不是饕客，但南州因為有糖廠，具有濃濃日本味，走進滿滿日式裝飾的小田本舖更是有馬上沉浸在日式風情中，冬日裡的拉麵還有照顧獨老的「待用」，在冬日裡熱騰騰日本拉麵更顯溫暖，大讚「吃起來道地又有滿滿人情味」。

不過，面對最近「待用」風波，小田哲也認為，他會繼續努力為待用麵走下去，在「供給真正有需要的人」的前提下，會嚴格把關。