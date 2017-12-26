好準！宣傳無人機攝影賽噴射彩帶 當眾「擊落」2架

5架無人機升空拍攝，遭為了增添視覺效果噴射出彩帶「擊落」2架，場面一度尷尬。（記者彭健禮攝）

2017-12-26 19:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府率全國之先制訂遙控無人機飛航管理辦法，並將舉辦全國首場無人機攝影競賽，鼓勵無人機「飛手」透過空拍呈現苗栗在地風情，還盡力籌出首獎15萬元獎金。不過，今天舉辦宣傳活動，安排5架無人機升空拍攝，現場噴射彩帶增添視覺效果，竟當眾「擊落」其中2架無人機，場面超尷尬。

所幸事後檢視墜落的空拍機機身稍有受損，仍能運作。

苗栗縣政府勞工及青年發展處規劃「心旅行、新體驗『從空中看苗栗』無人機攝影競賽」，今天在縣府廣場舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌頒發縣府培訓各單位32名飛手證書，並嘗試遙控無人機升空，歡迎民眾踴躍參與競賽，拍出苗栗之美，帶動無人機相關產業發展。

徐耀昌指出，苗栗是台灣西部地區禁航區最少的縣市，無人機應用揮灑空間很大，日前率先全國通過「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」，在飛手教育培訓、空拍攝影、巡檢與災防等施政業務方面也陸續推出創新作為，期盼發揮新興科技，為苗栗創造新的創業、就業型態，帶動產業發展。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，以往類似競賽多為平面照片，此次首創徵集以無人機拍攝動態影片，長度約3至5分鐘，影片須為未經公開及得獎的原創作品，拍攝地點以苗栗縣境內為限，徵件時間自27日起至明年3月9日下午6點截止，第一名獎金15萬元，第二名8萬元，第三名5萬元，優選2名各1萬元。

勞青處指出，競賽拍攝主題不拘，舉凡苗栗人文風情、地理景觀、生態環境、建築建設、產業發展或慶典活動皆可，競賽簡章、報名表請至勞工及青年發展處網站或「心旅行，新體驗－『從空中看苗栗』無人機攝影競賽」臉書粉絲專頁查詢及下載，或洽競賽服務專線：（037）256-600。