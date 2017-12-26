在家開趴找外燴 搞懂眉角輕鬆準備！

挑對餐點與善加布置居家環境，就能辦出一場理想的家庭派對。（記者陳宇睿攝）

2017-12-26 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕年末想和親朋好友聚會連絡感情，若是選擇自己辦派對，準備食物往往煞費苦心，而外燴則是能讓主人省力、客人盡興的好幫手。這次生活週報就帶大家了解派對外燴的準備眉角，讓你能輕鬆辦好趴。

被譽為「公關教主」的STARFiSH星予國際執行總監于長君，常在家舉辦各種派對，也因工作需要為記者會或活動訂外燴，對食物選擇與分量拿捏皆有獨到心得。她提到準備派對食物首先要想好派對主題，再依菜系風格挑選外燴店家；食物分量方面，則是絕對不能讓賓客餓肚子，所以食物分量宜多不宜少，以成人為主的派對，就以正常人可以吃飽的分量推估，並在家中常備各式零食與快煮麵等存糧，以防客人吃不飽時可以應急。另外，于長君建議在家辦派對的最佳人數設定在10至15人之間，最多不要超過20人，「因為超過20人的話，就很難招呼到每個賓客了！」

于長君表示：「同樣的食物，放在免洗盤與瓷盤，吃起來的味道就是不一樣！」所以可在家中多準備一些碗盤，也能避免用免洗盤造成環境破壞。于長君提醒派對的陳設很重要，因此餐桌與居家環境都會特意布置，例如以花藝或植栽妝點環境，或是布置餐桌並鋪上桌巾，一場完美的好派對就能在掌握之中。

位於內湖的趴趴走美食工坊總經理張鑑弘則提到，不少外燴廠商除了提供食物，還會提供派對企畫等其他服務，像趴趴走本身不僅供應食物，還提供一整套從場地規劃到用餐細節的服務，就是希望帶給人們美好的派對與活動的飲食體驗，也特別安排了「餐會規劃師」，協助不常舉辦活動的顧客量身打造適合食物組合。

張鑑弘另外還分享，由於承接的派對中常會遇到各國人士出席，為了能讓賓客留下對於台灣食材與味道的印象，趴趴走的餐點特別研發融入台灣特色，例如香煎台南虱目魚燉飯，就是由台南虱目魚粥發想與義式燉飯的結合，為的就是讓外國人以熟悉的飲食口味認識台灣。

趴趴走美食工坊：0800-889-879，台北市內湖區安康路32巷24弄7號