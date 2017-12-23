中市自購6000劑流感疫苗 即日起可至衛生所接種

2017-12-23 18:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市公費流感疫苗10月開打至本月18日，疫苗使用率已逾95％，整體接種情形較去年踴躍，部分民眾因不符公費條件無法接種，市府為維謢民眾健康，自行購置6000劑流感疫苗，即日起台中市民可至各區衛生所接種。

衛生局說，近日受東北季風影響，氣溫驟降，台中市類流感門急診人數呈小幅度攀升，依經驗，流感疫情12月將進入流行期，隔年農曆春節達到高峰，由於接種流感疫苗後至少需2週才會產生足夠保護力，呼籲市民儘快接種。

衛生局指出，原公費對象也要把握接種疫苗時間，今年公費流感疫苗接種對象為滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生；50歲以上民眾具有潛在疾病者，包括高風險慢性病患、BMI（身體質量指數）大於或等於30、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養機構對象、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員等。

衛生局長呂宗學說，接種流感疫苗雖可有效降低感染流感病毒的機率，但還是有可能感染其他病原體引起感冒，因此仍應做好各種預防措施，落實個人呼吸道與手部衛生，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。